Exército realiza Operação Roraima em Caracaraí

De 22 a 27 de outubro, a 1ª Brigada de Infantaria de Selva (1ª Bda Inf Sl), “Brigada Lobo D’Almada”, realizou um exercício de campanha do Período de Adestramento Básico (PAB), denominado Operação Roraima.

Conforme prescreve o Programa de Instrução Militar (PIM), diretrizes do Comando Militar da Amazônia e da 1ª Bda Inf Sl para o ano de 2017, as atividades ocorreram no Município de Caracaraí, o qual é distante 130 Km da capital Boa Vista e às margens da BR-174.

Durante a semana, a Brigada pode adestrar-se quanto ao restabelecimento da ordem pública e da paz social de Caracaraí. Para isso foram realizadas Operações de Busca e Apreensão (OBA), reintegração de posse, patrulhamentos motorizados e a pé, bem como o estabelecimento de Postos de Bloqueio e Controle de Estradas (PBCE)

A Força Tarefa Lobo D´Almada, a qual é composta por todos integrantes das Organizações Militares (OM) da 1ª Bda Inf Sl, foi a tropa designada para realizar o referido adestramento. Na oportunidade, o evento contou com a participação de mais de 400 militares e teve apoio das polícias Rodoviária Federal, Militar e Civil do Estado de Roraima.

A manobra militar permitiu ao comandante da 1ª Bda Inf Sl, General de Brigada Gustavo Henrique Dutra de Menezes, que obtivesse uma visão atual do nível de adestramento em operações de pacificação nas zonas urbana e rural de Caracaraí, utilizando a Força-Tarefa Lobo D’Almada.

A Operação Roraima contou ainda com a participação de 38 cidadãos da reserva, os quais foram mobilizados e participaram com toda a tropa de todo exercício. Encerrando a operação, foi realizado uma Ação Cívico Social (ACISO), onde crianças assistiram a uma apresentação da banda de música da Brigada e diversas atividades sócio-culturais.