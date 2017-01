Exército e governo desencadeiam operação na Pamc

Atendendo ao Decreto Presidencial 17, a 1a Brigada de infantaria de Selva, Polícia Militar e Sejuc (Secretaria de Justiça e Cidadania) estão em operação de varredura na Pamc (Penitenciária Agrícola de Monte Cristo), zona rural de Boa Vista. A ação iniciou nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira, dia 27, e está em andamento.

Estão envolvidos 20 homens do GIT (Grupo de Intervenção Tática), da Sejuc; 20 agentes penitenciários, 170 policiais militares, além do efetivo do Exército. Estão sendo empregados detectores de metais de chão e de parede para auxiliar nos serviços. Em dezembro de 2015 foi realizada uma operação desse tipo na Pamc.

Os reeducandos estão sendo retirados das celas e a operação vai se estender por todo o dia, até que todas as alas sejam devidamente vistoriadas.

A operação faz parte do pedido feito pelo Governo do Estado em reforçar a segurança na Pamc, após o evento que deixou 33 mortos. Antes mesmo de qualquer movimentação contrária no presídio, o Governo do Estado havia alertado o Governo Federal sobre as possibilidades de conflitos na unidade prisional.

Como medida de segurança, as visitas continuam suspensas na Pamc.