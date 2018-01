Exército desencadeia Operação Escudo em Roraima

A 1ª Brigada de Infantaria de Selva realiza ao longo do ano a Operação Escudo, que tem por finalidade combater delitos transfronteiriços e ambientais, por intermédio de ações preventivas e repressivas.

O Exército cumpre seu papel constitucional na faixa de fronteitra, contribuindo para a proteção da sociedade roraimense, pela aplicação das Leis Complementares 97/1999, 117/2004 e 136/2010, que lhe confere poder de polícia para atuação nessa região.

Desde esta quinta-feira, 25, a Operação Escudo está sendo desencadeada em Pacaraima, com o reforço de efetivo militar no 3º Pelotão Especial de Fronteira e com a intensificação das ações. Serão realizadas patrulhas motorizadas e a pé e Postos de Bloqueio de Controle de Estradas (PBCE), onde são revistados pessoas e veículos terrestres.

A Operação Escudo conta com a participação de Orgãos de Segurança Pública das esferas federal e estadual, bem como com integrantes da Receita Federal do Brasil e Secretaria de Fazenda do Estado de Roraima.