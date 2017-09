Exército deflagra Operação Curaretinga X com diversas apreensões

Nesta segunda-feira, 18, a 1ª Brigada de Infantaria de Selva (1ª Bda Inf Sl), deflagrou a Operação Curaretinga X em todo o Estado de Roraima. A Operação transcorre em conjunto com os órgãos das esferas federal e estadual e tem a finalidade de intensificar a presença do Estado Brasileiro junto à faixa de fronteira, contribuir no combate aos delitos transfronteiriços e ambientais, realizar atendimento de saúde e odontológico dos habitantes locais e reforçar junto à população regional, o sentimento de nacionalismo.

As tropas da 1ª Bda Inf Sl estão distribuídas nas rodovias e vicinais do Estado de Roraima realizando Postos de Bloqueio e Controle de Estradas (PBCE) em busca de ilícitos transfronteiriços e com foco em armas e drogas; na Terra Indígena Yanomami (TIY) combatendo o garimpo ilegal e presença de estrangeiros; na Terra Indígena Raposa Serra do Sol realizando patrulhamento na faixa de fronteira e nos rios do Estado em busca de ilícitos que possam transitar por via fluvial. Além das ações repressivas a Operação Curaretinga X também está realizando Ação Cívico Social (ACISO) nas Comunidades Indígenas localizadas na faixa de fronteira roraimense, com atendimentos médicos e odontológicos.

Já no primeiro dia de operação, por meio de um trabalho eficaz de inteligência, ocorreu a apreensão de diversos materiais provenientes da garimpagem ilegal, tais como: 2000g de ouro, R$ 4800 em dinheiro, 3 rádios vertex, 03 veículos utilitários (caminhonetes) e 18 pessoas, as quais tentavam remover o referido material, avaliado em R$ 530.000, do interior da Terra Indígena Yanomami. Os locais exatos das apreensões não serão divulgados para não comprometer operações futuras.

As atividades da referida Operação cumprem o dever legal previsto na Constituição Federal e são amparadas nas Leis Complementares 97/1999, 117/2004 e 136/2010.