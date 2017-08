Exército Brasileiro realiza exposição comemorativa ao Dia do Soldado

Em alusão ao Dia do Soldado, celebrado no próximo dia 25, a 1ª Brigada de Infantaria de Selva está realizando uma exposição com a participação de todas as unidades militares de Boa Vista no Pátio Roraima. Ao todo, são sete estandes montados no segundo piso do shopping, com informações gerais ao público sobre alistamento militar e demais formas de ingresso no Exército Brasileiro, além de distribuição de materiais informativos para crianças e adultos, exposição de vídeos, armamentos e viaturas, além de atendimento médico básico. O evento é gratuito e acontece nesta sexta-feira, 18, e sábado, 19, das 10h às 22h.

A parceria entre o Exército Brasileiro e o Pátio Roraima Shopping é antiga e já rendeu alguns eventos comemorativos ao longo dos últimos anos. Dessa vez, segundo a 1ª Brigada, a exposição será mais completa e contará com mais soldados em ação.

A intenção, conforme explicou o capitão Martins, que está à frente da organização do evento, é estreitar o bom relacionamento com o segmento civil da sociedade, expor um resumo das atividades e generalidades do emprego da Força Terrestre, sanar as dúvidas da sociedade quanto ao Serviço Militar Obrigatório e as particularidades da Seleção Complementar, além de comemorar o Dia do Soldado.

“O público será surpreendido. Teremos muitas atividades e algumas surpresas. Teremos exposição de Viaturas e Cozinha de Campanha, um estande próprio para Comunicação Social, exposição de materiais de Comunicações e Eletrônica, utilização e demonstração dos Óculos de Visão Noturna, entre outros. Estaremos os dois dias esperando as famílias durante todo o horário de funcionamento do shopping”, convidou.

Os sete estandes serão montados próximo à entrada do segundo piso. Já a exposição de viaturas, ficará no estacionamento do shopping, em frente à entrada, próximo ao Super Atacado Nova Era. Os visitantes também terão acesso a um modelo de combatente de comunicações, empregado em ambiente de Selva e poderão também realizar exames de pequena complexidade, como aferição de pressão arterial, nível de glicose e outros.

Para a gerente de Marketing do Pátio, Aline Aguiar, a parceria com o Exército Brasileiro é uma maneira de aproximar os civis do maior defensor brasileiro, além de sanar diversas dúvidas. “O público poderá conhecer o trabalho que o exército realiza, que vai muito além de defender o país. A data comemorativa é para eles, mas o presente da exposição é para todos. O evento é uma ótima opção para entretenimento para toda a família”, garantiu.

Serviço

O que: Exposição do Exército Brasileiro no Pátio Roraima Shopping

Quando: Sexta-feira e sábado, 18 e 19 de agosto

Onde: Segundo piso do Pátio Roraima Shopping

Que horas: das 10h às 22h

Quanto: Gratuito

Camila Costa