Executivos do Banco Central visitam a Desenvolve RR para conhecer modelo de gestão

A diretoria executiva da Agência de Fomento de Roraima (Desenvolve RR) recebeu nesta terça-feira, 24, executivos do setor de auditoria do Banco Central do Brasil. O objetivo da visita foi conhecer e trocar experiências sobre o funcionamento da agência, sistema de gestão e realização das operações de crédito.

Os executivos Godofredo Massara e José Carlos Vieira de Oliveira conheceram departamentos e gerências, assim como o funcionamento do sistema e técnicas de atendimento, o contexto tecnológico, além do processo de relacionamento com os clientes.

Chamou atenção dos executivos do Banco Central, o grau de evolução e o crescimento das operações de crédito da Desenvolve RR, frutos da nova política de investimentos em crédito implantada pela governadora Suely Campos.

“Os executivos ficaram entusiasmados com a nossa capacidade de financiar capital fixo e de giro para os empreendimentos presentes na economia roraimense”, destacou o presidente da Desenvolve RR, Weberson Pessoa.

O Banco Central do Brasil é a autarquia federal que autoriza, normatiza e fiscaliza as instituições financeiras do país. No caso da Agência de Fomento de Roraima, a impressão dos executivos é que a instituição tem apresentado potencial para continuar atuando no sistema financeiro, oferecendo crédito a juros baixos para incrementar a economia regional.

Para os executivos o bom desempenho da Desenvolve RR abre novas perspectivas para a instituição, que pode inclusive, ampliar a sua atuação. “A Agência de Fomento pode buscar maior capitalização para abrir linhas de crédito aos municípios do Estado, voltadas para projetos de interesse da população”, afirmou Godofredo Massara.