Ex-territórios: PEC do enquadramento deve ser votada até o recesso de julho

A votação do segundo turno da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 199/16, do Senado, que trata do enquadramento dos cerca de 10 mil servidores dos ex-territórios de Roraima e Amapá, deverá acontecer até o recesso da Casa, que começa no dia 17 de julho. Essa é a expectativa do presidente da Comissão Especial que elaborou o texto final da PEC 199/16, deputado Hiran Gonçalves (PP-RR). Em votação considerada histórica por Gonçalves, o plenário da Câmara dos Deputados aprovou, no último dia 7, a proposta em primeiro turno. Foram 433 votos sim; 3 votos não e duas abstenções.

A PEC permite às pessoas que tenham mantido qualquer tipo de relação de traba­lho com os ex-territórios de Roraima e do Amapá optarem pelo quadro em extinção do governo federal se esse vínculo ocorreu entre a data de sua transformação em estado (outubro de 1988) e outubro de 1993.

Nesta quarta-feira, 28, uma reunião das bancadas de deputados de Roraima e do Amapá formatou um acordo para que a expectativa de direito dos ex-servidores de Roraima e do Amapá seja alcançada com a aprovação do segundo turno da PEC 199 nas próximas semanas. “É estratégico nós não descaracterizarmos o texto que foi aprovado há duas semanas, quando conseguimos a vitória em primeiro turno por 433 votos”, salientou o deputado Hiran Gonçalves ao sair da reunião.

De acordo com Gonçalves, o trabalho não terminou com a provação da PEC 199 no primeiro turno. Ao contrário. “O trabalho só aumentou uma vez que estamos tendo todo o cuidado para não inserir destaques que possam descaracterizar a PEC, evitando assim que ela volte para o Senado, o que demandaria mais tempo e faria com que nós não conseguíssemos aprovar o segundo turno ainda antes do recesso”, explicou.

Hiran Gonçalves salientou que na reunião que contou com a presença de todos os interessados e os deputados das bancadas de Roraima e do Amapá foi fechado um acordo de que vai se tentar fechar um acordo para retirar os destaques e, desta forma, facilitar a aprovação sem maiores problemas. “Nós também nos comprometendo em apoiar uma PEC que contempla de Rondônia, para que a bancada desse estado não atrapalhe a tramitação da PEC 199”, observou.

Para o deputado Hiran Gonçalves, os cerca de 10 mil servidores dos ex-territórios de Roraima e do Amapá estão muito próximos de conquistar esse direito de ser assimilado nos quadros do governo federal. “Nós estamos aqui trabalhando de forma muito dedicada e os representantes dos servidores estão acompanhando e fiscalizando o nosso trabalho, além de nos incentivar a trabalhar cada vez mais para aprovar essa PEC que será a redenção dessas pessoas dos nossos estados que nos ajudaram, como nós, a construir tanto o estado de Roraima quanto o estado do Amapá”, afirmou.

Benné Mendonça