Ex-policial Felipe Quadros vai a julgamento nesta quinta-feira

O Ex-policial militar, Felipe Gabriel Martins Quadros, acusado de triplo homicídio ocorrido em Boa Vista, no ano de 2015, bem como pela tentativa de homicídio de uma quarta vítima, vai a júri popular nesta quinta-feira, 19, no auditório do Fórum Criminal, no bairro Caranã. O julgamento começou pela manhã e prossegue ao longo do dia.

Felipe Quadros executou E.O.B. e J.V.F.B., pai e filha, respectivamente, em frente a residência das vítimas. Na ocasião, o ex-policial usava pistola e colete à prova de balas pertencentes a Polícia Militar. O crime ocorreu no dia 9/11, por volta das 7 horas, no bairro Pricumã.

Consta na denúncia do MPRR, protocolada em dia 23 de novembro de 2015 pela Promotoria de Justiça com atuação junto ao Tribunal do Júri, que o acusado aguardou a saída das vítimas da residência para então executá-las. Toda a ação foi gravada por câmeras de segurança da própria casa.

Para o MPRR, os crimes foram premeditados, mediante emboscada e por motivo torpe. O policial Felipe Quadros não aceitava o fim do relacionamento com a ex-namorada que mantinha relação de amizade com as vítimas.

Após a execução das duas primeiras vítimas, o o ex-militar foi até o bairro Caimbé e também executou o empresário E.R.O., que morreu em frente a própria casa. Ainda conforme o MPRR, Felipe Quadros agiu com requintes de crueldade ao disparar vários tiros sem que as vítimas pudessem se defender.

Consta ainda na denúncia do MPRR, que Felipe Quadros cometeu o crime impulsionado por vingança, pois a vítima havia ameaçado processar o réu em razão da recusa do ex-policial em pagar pelos danos causados por ele a um carro que pertencia a locadora de automóveis do empresário. Na ocasião, o denunciado ainda disparou tiros contra o vizinho do empresário que tentava intervir na execução da vítima.

Felipe Gabriel Martins Quadros será julgado por homicídio qualificado previsto no artigo 121, parágrafo 2º, incisos I, III e IV.