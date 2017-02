Eventos pré-carnaval agitam Boa Vista neste final de semana

O público boa-vistense já pode começar a entrar no clima de carnaval. É que neste fim de semana estão marcados dois importantes eventos que antecedem a grande festa em Boa Vista. No sábado, 18, será a vez do Igarapé Folia, que acontecerá na Praça do Mirandinha a partir das 19h. E no domingo, às 19h30, será o Baile Infantil, dessa vez, no Pátio Roraima Shopping.

O pré-carnaval é uma parceria envolvendo a Fundação de Educação, Turismo, Esporte e Cultura (Fetec) e o Instituto Boa Vista de Música (IBVM). É uma oportunidade de preparar a população para os dias de festa na Praça de Eventos Fábio Marques Paracat, dos dias 24 a 28.

De acordo com o diretor-presidente do IBVM, Serginho Barros, os eventos são formas de contribuir e valorizar as tradições populares da capital, com direito a marchinhas, sambas-enredos, confetes, serpentinas, fantasias, entre outros elementos próprios do carnaval de rua. Todas as pessoas estão convidadas a participar dessas grandes festas.

“O Igarapé Folia e o Baile Infantil representam um bom aquecimento para a folia da avenida. Todas as famílias, amigos, amantes do carnaval, estão convidadas a participar, de forma segura e descontraída. Assim, valorizamos esta tradição tão especial que o povo brasileiro tem e aqui em Boa Vista não é diferente”, disse Serginho.

Sábado: A festa começa às 19h com matinê infantil na praça do Mirandinha. Ao som da Banda do IBVM, um cortejo vai percorrer a praça de forma divertida e descontraída. Em seguida, às 20h, se inicia o baile adulto ao som da Banda Realce. Para ambos os momentos, todo o público pode ir com fantasia de sua escolha. Seguindo a metodologia do Igarapé Musical, que ocorre mensalmente na praça do Mirandinha, o palco do Igarapé Folia vai estar aberto a qualquer pessoa ou grupo que queria cantar sua marchinha de carnaval.

Domingo: O Baile Infantil se inicia às 19h30 no Pátio Roraima Shopping, localizado no bairro Cauamé, com a banda do IBVM e é uma parceria entre a prefeitura, Fetec e o shopping.

Carnaval 2017

A grande festa está marcada para os dias 24 a 28 de fevereiro, na Praça de Evento Fábio Marques Paracat. Mas no dia 17, no local do evento, os blocos de rua que vão participar da festa vão iniciar a Central do Carnaval, onde poderão comercializar abadás e outros produtos, além de apresentarem mais ao público sobre o trabalho.

Programação do Carnaval 2017 em Boa Vista

24/02/2017 – Sexta-Feira

20h – Cortejo Momesco

21h20 – Apresentação Rei Momo e Rainha do Carnaval

21h40 – Show com Banda Local Convidada

23h – Show com Banda Local Convidada

25/02/2017 – Sábado

18h – Baile Da Melhor Idade

20h- Bloco Convidado – Bafo da onça

21h -Bloco Credenciado01 – Pão com Ovo

23h – Bloco Credenciado02 – PapaXana

26/02/2017 – Domingo

18h – Baile Melhor Infantil

20h- Bloco Convidado – Dos três

21h – Bloco Credenciado 03 – Porca que Fuça

22h – Bloco Convidado – Felicidade Boa Vista

23h – Bloco Credenciado 04 – Coração

27/02/2017 – Segunda-Feira

21h – Bloco Credenciado 05 – Dos Palhaços

22h – Bloco Convidado – Me Beija / Show de Bola

23h- Bloco Credenciado 06 – Camaleão

28/02/2017 – Terça-Feira

20h – Bloco Convidado – Você Folia

21h – Bloco Credenciado 07 – Quadrilheiros

23h – Bloco Credenciado 08 – Canaimé

Fábio Cavalcante