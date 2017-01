Eventos 2017: Prefeitura inicia credenciamento de artistas e bandas locais

A Prefeitura de Boa Vista disponibilizou o edital de credenciamento de bandas e artistas de diferentes estilos musicais para compor a programação artística nos eventos culturais, esportivos e turísticos promovidos ou apoiados pela Fundação de Educação, Turismo, Esporte e Cultura (Fetec).

Os interessados devem acessar o site da prefeitura (link no final do texto) e baixar de forma gratuita o formulário e seus anexos, preencher todos os campos solicitados e entregar em envelope lacrado na Fetec, que fica localizada no Centro de Atendimento ao Cidadão, antigo Terminal do Caimbé, na Avenida dos Imigrantes, Sala 14, Buritis.

O envelope deverá ser identificado com nome da banda e estilo musical, contendo o formulário de inscrição devidamente preenchido, o curriculum artístico e portfólio cultural atualizado. É importante frisar que não serão aceitas inscrições de propostas que desvalorizem ou exponham as mulheres à situação de constrangimento, incentivem a violência, bem como manifestações de homofobia ou discriminação racial.

“Durante o ano, promovemos uma média de cinco grandes eventos como Jogos de Verão, Carnaval, Boa Vista Junina, 9 de Julho e Natal da Paz. Além disso, a Fetec apoia inúmeros eventos locais tanto em estrutura como atrações musicais. E como a Fundação preza pelo bom gosto e credibilidade é de suma importância ter uma gama de artistas com quem podemos contar para fazer parte da programação”, disse.

Link do edital: http://www.boavista.rr.gov.br/comum/code/MostrarArquivo.php?C=ODA3MQ%2C%2C

Ceiça Chaves