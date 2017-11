Evento movimenta área de Design e de Publicidade em Boa Vista

O evento Design e Publicidade, organizado pelos cursos de Design e de Publicidade e Propaganda do Centro Universitário Estácio da Amazônia está na sua terceira edição com o tema Indústria Criativa e Sustentabilidade, e acontece nos dias 7 e 8 de novembro, com abertura às 19h no Teatro do Sesc Mecejana.

Buscar compreender os desafios e oportunidades no mercado publicitário em Roraima é o objetivo do Design e Publicidade. Nesta edição, o evento irá tratar da indústria criativa na área de comunicação no mercado roraimense.

O ingresso de franquias nacionais e internacionais no estado e os espaços virtuais, a exemplo do Facebook, Instagram, YouTube, fanpages e blogs, para divulgação de produtos e marcas se apresentam como um desafio para a atuação de designer e publicitários roraimenses.

Estarão presentes no evento influenciadores digitais, youtubers, blogueiros, profissionais do audiovisual, designers e empresários das agências de publicidade local, além de exposições de fotografia, cartazes e curtas metragens. As inscrições são gratuitas e estão sendo realizadas na coordenação dos cursos de Design Gráfico e de Publicidade e Propaganda, no campus da Estácio Amazônia, na rua jornalista Humberto Silva.

Élissan Paula Rodrigues