Evento de moda, mercado e design revela tendências para o inverno 2018

Após pesquisas, será apresentado o estudo sobre as tendências para o verão 2018, no Inova Moda Utopias. O evento é um convênio nacional realizado pelo Sebrae e Senai. O lançamento ocorreu nesta segunda-feira, 26, no Auditório do Senai, localizado na Avenida dos Imigrantes, Bairro Asa Branca, zona Oeste de Boa Vista, a partir das 18h30.

A programação contou com a palestra de lançamento da 8ª edição da publicação e oficinas. As inscrições para a palestra são abertas para os empresários do segmento da moda e devem ser feitas pelo site www.rr.senai.br.

Já as inscrições para as oficinas devem ser feitas das 8h às 12h e das 14h às 18h, na recepção do SENAI, e são voltadas para pessoas que tenham noção de costura ou que trabalham na indústria da confecção. Nos dias 27 e 28 de junho e 3 e 4 de julho acontecem as oficinas de inovação e criação.

A analista técnico do Sebrae-RR, Giodelma Andrade, informou que o objetivo do Inova Moda é estimular o desenvolvimento de produtos diferenciados e competitivos pelos pequenos negócios da moda, por meio da disseminação de informações sobre tecnologia, comportamento, moda, mercado e design.

“Além disso, as instituições, por meio do evento, oferecem uma palestra explanando as áreas de metodologias de pesquisa e desenvolvimento de produto de moda, envolvendo as áreas Têxtil, Confecção, Gemas, Joias, Bijuterias, Couro, Calçados e Artefatos”, disse, ao acrescentar que o evento é rico e produtivo para os empreendedores do setor.

O Inova Moda fornece informações para suporte e apoio às empresas de diferentes segmentos de moda. As instituições parceiras trazem a antecipação de criatividade e inovação da moda tornando Roraima inserida por igual, em conhecimento sobre a tendência do inverno 2018 com qualquer estado. “Esse processo na minha visão está além das expectativas dos empresários, surpreendendo nas ações”, ressaltou.

Durante o evento de lançamento, os empresários poderão conhecer o que vai ser cobiçado pelos consumidores em confecção, calçados, bolsas, joias e bijuterias no próximo ano. O consultor técnico do SENAI Amazonas, Vanderlúcio Mota, vai fazer uma análise da pesquisa.

“Nosso trabalho busca o desenvolvimento de produtos competitivos de moda, com base nas tendências de mercado nacional e internacional. É a oportunidade de Roraima desenvolver o potencial da moda local”, disse Evânia Guimarães, interlocutora do Projeto em Roraima.

Caderno Inova Moda

A programação acontece duas vezes por ano e os participantes recebem os cadernos contendo informações sobre o estudo que e é dividido em criação e tecnologia, com base nas tendências de mercado nacional e internacional.

“O caderno Inova Moda é uma proposta que visa dar apoio ao desenvolvimento da moda nacional, das micro e pequenas empresas. A iniciativa é voltada à indução da criatividade, desenvolvimento de coleções e de produtos, modelagem e elaboração de fichas técnicas”, explicou Giodelma.

O primeiro caderno exibe macrotendências da moda, com exemplos de pessoas e situações que podem gerar novas práticas de consumo. Já a publicação tecnologia destaca o processo de inovação na cadeia de moda, no que diz respeito a acabamento, cores, formas, texturas e fibras.

O material é, na verdade, um somatório de referências, interferências e novas tecnologias apontadas por pesquisadores dos segmentos de moda e design. Os cadernos serão distribuídos gratuitamente entre os participantes e serão usados durante as oficinas.