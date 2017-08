Evangelista Siqueira pede melhorias para escola em Normandia

O deputado Evangelista Siqueira (PT) apresentou a Assembleia Legislativa de Roraima, duas indicações para melhorias na escola estadual Mariano Vieira, em Normandia, região norte de Roraima. A primeira sugere ao Poder Executivo uma reforma geral na unidade de ensino, enquanto a outra trata da construção de uma quadra poliesportiva para atender alunos e professores na prática de atividades físicas.

Segundo o parlamentar, a situação da escola tem prejudicado o andamento do ensino o que preocupa pais, docentes e estudantes. “A estrutura elétrica, a sua estrutura física está muito abalada. Já há vistorias feitas, mas há necessidade de uma reforma completa, não paliativa, e nós estamos pedindo ao Governo do Estado que isso seja feito com urgência”, e completou explicando que para se ter um bom aproveitamento, é preciso que haja um ambiente saudável onde estudar.

Além das situações apresentadas, outras dificuldades como paredes rachadas, teto danificado, ausência de pintura predial fazem parte da rotina de quem frequenta a escola Mariano Vieira. “A gente pede ao Governo que acelere, que faça o devido processo e que a escola seja reformada o quanto antes. (…) Acompanharemos junto a Secretaria Estadual de Educação e também vamos in loco conferir se esse trabalho está sendo feito”, garantiu.

Em relação a construção da quadra poliesportiva, Evangelista Siqueira ressaltou que este espaço é importante para a vida das crianças e adolescentes. “É imprescindível que ao se fazer a reforma da escola, se construa também essa quadra para a prática de esportes”, observou.

Yasmin Guedes