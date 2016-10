Euclides da Cunha: escola realiza concurso que incentiva leitura entre alunos

A Escola Estadual Euclides da Cunha, localizada no Centro, realiza nesta quinta-feira, 28, o “I Concurso Viajante das Letras”. Na ocasião um aluno de cada turma será premiado como leitor de maior destaque. A premiação acontecerá no pátio da escola, a partir das 8 horas, com declamação de poemas e apresentação de teatro.

Segundo a gestora da unidade de ensino, Wiusilene Rufino, o objetivo do evento é incentivar a leitura por meio de ações que façam com que o aluno sinta vontade de ler. “Nosso intuito é melhorar o desempenho dos alunos em todas as disciplinas por meio da leitura, valorizando os autores e fazendo com que os alunos conheçam grandes obras e dessa forma ampliem o conhecimento para enriquecer o vocabulário, a construção do senso crítico e a escrita”, disse.

Ao todo, 498 alunos estão participando do concurso que faz parte do projeto “Ambiente Literário”, que também é desenvolvido pela escola. “Criamos esse projeto com o objetivo de sanar a falta de interesse e consequentemente dificuldades advindas da falta de hábito da leitura e o I Concurso Viajante das Letras é fruto do projeto ambiente literário”, ressaltou a Wiusilene.

Premiação

Os alunos classificados em primeiro lugar receberão tabletes como premiação. Todos outros serão contemplados com kits de livros que foram doados pela direção e professores da escola, além de medalhas e faixas que foram doados por parceiros da unidade escolar.

Raniely Caarvalho