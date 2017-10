Etapa Nacional dos JUBs 2017 começa em Goiânia

Na noite dessa quinta-feira, 19, iniciou oficialmente a etapa nacional dos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs), em Goiânia (GO), que segue até o dia 29 de outubro. Neste primeiro momento, serão realizadas as provas de modalidades individuais, até o dia 23 de outubro. Para esta fase, Roraima conta com uma delegação de 38 pessoas. Para toda a competição, a delegação do Estado é composta por 100 pessoas, incluindo atletas, técnicos e dirigentes.

A cerimônia de abertura contou com a presença do presidente da Confederação Brasileira de Desporto Universitário (CBDU), Luciano Cabral; todos os presidentes das Federações Universitárias de Esportes estaduais; 16 representantes de confederações internacionais, além do presidente da Federação Internacional de Esportes Universitários (Fisu, sigla em inglês), Oleg Matytsin.

A cerimônia de abertura começou com o desfile das delegações, seguido de uma apresentação folclórica, com a presença dos farricocos, personagens da Procissão do Fogaréu. O atleta goiano, Lucas Gil, do vôlei, fez o “juramento do atleta”, enquanto seu conterrâneo, Eduardo Felter, do tênis, acendeu a pira. Após discurso de autoridades políticas e desportivas, foi realizado o show da dupla sertaneja Israel e Rodolffo.

A presidente da Federação Universitária de Esportes de Roraima (Fuer), Elaine Morellato, afirma que o Estado tem boas chances de conquistar medalhas nesta edição. “Todos os anos a nossa delegação ganha força na etapa nacional dos JUBs. O empenho dos nossos atletas vem aumento muito e por isso estamos confiantes da possibilidade de levarmos medalhas para Roraima, mesmo essa sendo a menor delegação que já trouxemos para um JUBs”, disse a presidente, complementando que a falta de incentivo do Governo do Estado impossibilitou a ida de muitos atletas para a competição.

Os atletas que participam do JUBs Goiás foram classificados durante a etapa estadual dos Jogos Universitários, que ocorreu em Boa Vista de 15 a 29 de julho. Os atletas das provas individuais conquistaram o índice nacional estipulado de acordo com sua modalidade.

Durante a competição, serão disputadas 20 modalidades: atletismo, badminton, judô, natação, tênis, tênis de mesa, vôlei de praia, xadrez, basquetebol, futsal, basquete 3 x 3, handebol, taekwondo, JUBs acadêmico, esportes eletrônicos e vôlei. Natação, tênis de mesa e atletismo também serão disputados no paradesporto.

A competição é considerada a maior da América Latina a nível universitário e nesta edição conta com aproximadamente sete mil participantes dos 26 Estados e do Distrito Federal, dentre delegações, árbitros, voluntários e Comitê Organizador.

A Fuer conta com uma equipe com aproximadamente 20 voluntários de fisioterapia, que acompanha os atletas nos locais de competição para prestar possíveis atendimentos durante e após os jogos.

Os Jogos Universitários Brasileiros (JUBs) são uma realização da Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU) e da Federação Goiana do Desporto Universitário (FGDU), com apoio do Governo do Estado de Goiás, por meio da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esporte de Goiás (Seduce).

FISU

Na manhã desta sexta-feira, 20, a Federação Internacional de Esportes Universitários (Fisu, sigla em inglês) realiza o Congresso de Presidentes – Diálogo Estratégico. Um encontro entre os presidentes das Federações Universitárias de Esporte do Brasil. A presidente da Fuer, Elaine Morellato, que também é diretora do Departamento de Igualdade de Gênero da Fisu América, participa ativamente do evento.

Rhayana Araújo