Etapa estadual dos Jogos Universitários começa neste sábado

A etapa estadual dos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs) começa neste sábado, 15, e segue até o próximo dia 29. A primeira competição do campeonato será realizada às 8h30, com partidas de basquetebol, na quadra pedagógica do Instituto Federal de Roraima (IFRR). Às 9h, iniciam as disputas do vôlei de praia na AABB.

No total, 117 atletas se inscreveram para a competição, das instituições de ensino: Clarentiano, Faculdade Cathedral, Estácio Atual, Instituto Federal de Roraima (IFRR), Universidade Federal de Roraima e Unip. A tabela com as competições está disponível no site da Fuer: http://fuer.cbdu.org.br/fues/noticia/view/id/528.

“Todos os anos nossa competição cresce e isso reflete nas disputadas da etapa nacional. A cada ano aumentamos nossas conquistas, percebemos que nossos atletas estão se esforçando para fortalecer o desporto universitário do Estado em outros locais do país. Contamos com a participação e esforço de todos neste ano”, destacou a presidente da Fuer, Elaine Morellato.

Para a etapa estadual dos JUBs, a Fuer conta com uma equipe com aproximadamente 22 voluntários de fisioterapia, que estará em todos os locais de competição para prestar possíveis atendimentos aos atletas durante os jogos.

A competição é classificatória para a Etapa Nacional dos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs), que ocorrerá este ano em Goiânia (GO), de 18 a 29 de outubro. Vale lembrar que os atletas das provas individuais deverão conquistar o índice nacional estipulado de acordo com sua modalidade, para então participar da Etapa Nacional.

Confira a lista das modalidades esportivas e paradesportivas da competição:

Primeira fase: Atletismo; Acadêmico; Badminton individual e dupla; Basquete 3×3; Jogos Eletrônicos; Judô; Natação; Natação paradesportiva; Taekwondo (categorias olímpicas); Tênis; Tênis de mesa; Tênis de mesa paradesportivo; Vôlei de praia; Xadrez.

Segunda fase: Basquetebol; Futsal; Handebol; e Voleibol.