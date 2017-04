Estudantes têm aula prática sobre atendimento pré hospitalar

Como socorrer alguém que acabou de sofrer um acidente moto? Ou como fazer reanimação cardiopulmonar? Para saber quais os procedimentos adequados adotar em situações como essas, acadêmicos do curso de Fisioterapia da Faculdade Cathedral realizam de 11 a 13 de maio, o III Simulado da Liga do Trauma de fisioterapia sobre atendimento pré hospitalar. O simulado é aberto para todos os estudantes da área de saúde.

Serão três dias de curso, com aulas teóricas e práticas. “Esse simulado é pra vivenciar possíveis ocorrências na qual podemos nos deparar no cotidiano. Sabe-se que um bom atendimento primário é fundamental para boa evolução hospitalar do paciente”, disse o estudante Francisco Muniz, um dos organizadores do Simulado.

Os participantes abordarão assuntos como ABCDE do atendimento primário; RCP (Reanimação cardiopulmonar) com treino em bonecos que simula tórax humano, tanto adulto, como criança e bebê; manobra de desobstrução de vias aéreas superiores (OVAS); controle de hemorragias e contenção; e transporte de pacientes utilizando maca, colar cervical e redbock.

Ainda há vagas. Interessados em participam devem fazer inscrição com os estudantes Francisco Muniz (981161097 – 981162855), Tainá de Araújo (981138340) e Tulyana Praxedes (981195250).

Ozieli Ferreira