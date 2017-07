Estudantes têm até agosto para se inscrever no programa Jovem Senador

Estudantes do Ensino Médio da rede estadual que queiram participar do Jovem Senador devem ficar atentos ao prazo de inscrição, que já começou e encerra no dia 18 de agosto.

A inscrição da redação deve ser enviada para Departamento de Desenvolvimento de Políticas Educacionais (Depe) da Seed (Secretaria Estadual de Educação e Desporto), que coordena o programa em Roraima.

Este ano o tema é “Brasil plural: para falar de intolerância”. Serão selecionadas 27 redações, uma por Estado. “Os estudantes selecionados vivenciarão por uma semana o trabalho dos senadores em Brasília, participando de reuniões de comissões e de sessões no Plenário, apresentando sugestões que podem ser transformadas em projetos de lei”, disse Tainá Marcello, coordenadora do programa.

O processo de seleção é simples: conforme regulamento, a redação e a ficha de inscrição, com cópia do RG e do CPF do aluno e do professor orientador, devem ser enviadas pelas escolas à Secretaria Estadual de Educação. A secretaria selecionará três redações, que serão enviadas ao Senado. Uma comissão julgadora do Senado selecionará um texto por Estado.

O resultado será divulgado no dia 13 de outubro. O evento em Brasília será de 27 de novembro a 2 de dezembro. As redações dos jovens senadores comporão o livreto do ‘Jovem Senador 2017’. “Ano passado tivemos muitas inscrições. Este ano esperamos receber ainda mais redações”, comentou Tainá.

Ozieli Ferreira