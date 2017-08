Estudantes participam da Semana da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla

A interação entre estudantes de Roraima com os usuários da Rede Cidadania Atenção Especial foi a proposta da programação da Semana da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, promovida pela Setrabes (Secretaria do Trabalho e Bem-Estar Social), nesta quarta-feira, 23.

As atividades realizadas nos períodos da manhã e tarde foram acompanhadas pelos alunos da Escola Estadual Professora Maria das Neves Rezende e Escola Municipal Amazona de Oliveira Monteiro, que visitaram a unidade e conheceram o trabalho realizado com os 1.231 usuários. Eles também prestigiaram apresentações de coral, teatro, e visitaram a horta e a oficina de panificação.

Emille Gisele Ribeiro Prado, de 14 anos, ficou encantada com o trabalho que havia acabado de conhecer.

“É um projeto muito bacana que ajuda a quem precisa e, infelizmente, muitos não conhecem. Fiquei encantada especialmente com os bebês da Estimulação Precoce”, disse.

Para a diretora da Rede Cidadania Atenção Especial, Patrícia Lima, a realização de ações que promovem a interação da pessoa com deficiência com a sociedade, já refletem resultados positivos.

“Percebemos que hoje as pessoas já estão com outra visão, querendo saber mais e interagir com a pessoa com deficiência. Por isso, nosso objetivo com ações como essas, está sendo alcançado, para que a sociedade tenha um novo olhar e conscientização sobre o exercício pleno e os direitos das pessoas com deficiência”.

A programação contou ainda com uma exposição que retrata o trabalho diário dos profissionais da unidade, além de trabalhos desenvolvidos, tanto pelos usuários, como pelas mães e pais que acompanham os filhos da Estimulação Precoce, unidade que atende crianças de zero a quatro anos incompletos, com fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia e atendimento pedagógico.

Enquanto aguardam os filhos, são realizadas oficinas de artesanato para produção de almofadas de retalhos, ponteiras de caneta, enfeites, dentre outros objetos.

Arthur de Souza Ribeiro, pai da Lara, de um ano e dez meses, atendida há mais de um ano na unidade, aprova. “As atividades realizadas neste período que esperamos nossos filhos são importantes para aproveitar o tempo ocioso de forma útil”, garante.

A programação alusiva à Semana da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla se encerra nesta quinta-feira (24), às 15 horas, com a apresentação de capoeira na Escola Estadual Fernando Grangeiro de Menezes.

Simone Cesário