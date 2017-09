Estudantes e professores da rede municipal são premiados em concurso do Detran-RR

Na terceira edição do Concurso Educação para o Trânsito, promovido pelo Detran-RR, um total de 11 alunos e 10 professores da rede municipal se destacaram e receberam a premiação nessa segunda-feira,18. Os estudantes ocuparam uma das três primeiras colocações nas categorias pré-escola, Ensino Fundamental 1º, 2º e 3º Ano, Ensino Fundamental 4º e 5º ano e Educação de Jovens e Adultos. Na categoria Educadores, dois professores da rede ficaram em primeiro e terceiro lugar.

O concurso tem por finalidade incentivar a produção de trabalhos em escolas públicas e privadas do Estado de Roraima, voltado ao tema trânsito. Nestas categorias, disputadas pelos estudantes da rede municipal, oito professores orientadores também receberam a premiação por orientá-los e ajudar na produção dos trabalhos.

Esta é a terceira vez que a escola Martinha Thury emplaca ganhadores. A gestora da escola, Ester Braz, ressaltou a importância de incentivar as crianças a participarem deste concurso, levando em conta a relevância da temática para a formação cidadã dos futuros condutores. “É uma grande satisfação ter nossos alunos mais uma vez se destacando neste concurso. A escola tem investido e muito nos alunos, fazendo com que tenham uma consciência cidadã, principalmente no trânsito”, frisou a gestora.

Pela primeira vez participando do concurso, a menina Juliana Morais Silva, 11, da Escola Municipal Francisco Cássio de Moraes, conseguiu a primeira colocação na categoria Ensino Fundamental 4º e 5º. A aluna ilustrou um desenho com frases que retratavam o tema deste ano “Respeito e educação no trânsito”, na categoria a que competiu. “No meu desenho ilustrei várias imagens de trânsito, ruas com pontes, sinalizações, faixas de pedestres. Ter ficado em primeiro lugar foi maravilhoso, ganhei experiência e pretendo competir mais vezes”, disse.

A Escola Municipal Francisco de Souza Bríglia emplacou todos os ganhadores da categoria EJA. Para o aluno do 4º ano, Francivaldo Caripuna, primeiro colocado, sua paródia “Vidrado no Celular”, é uma versão adaptada à temática trânsito da música “Qui nem Jiló” de Luiz Gonzaga. “Escrever uma paródia não é nada fácil, comecei pensar em algo, e então, lembrei que tinha uma música que eu sempre escutava com o meu avô, do Luiz Gonzada. Contei com a ajuda da minha professora orientadora para escrever uma letra encima da melodia”, disse o aluno.

A professora Daniele Maquine Rodrigues da Escola Municipal Martinha Thury Vieira ganhou como professora orientadora dos três alunos destaques da escola e também concorreu na categoria educadores, conquistando o primeiro lugar. “Participo do concurso desde a primeira edição e busco envolver os alunos também. Foram cerca de 20 estudantes que a escola inscreveu e o meu orgulho é vê-los se destacando dessa forma. No meu projeto, vencedor da categoria Educador, toda a comunidade escolar foi mobilizada, fizemos entrevistas com os pais, conscientizamos as crianças que serão futuros condutores”, disse.

Premiação

Os valores da premiação variam entre 900 a 3.500 reais, a premiação será classificada pela colocação e por categoria. Para os vencedores (aluno e professor) das categorias pré-escola, Ensino Fundamental 1º,2º e 3º Ano, Ensino Fundamental 4º e 5º ano o valor do prêmio é de R$ 1.200 para o primeiro colocado, R$ 1.000 para o segundo colocado e R$ 900 para o terceiro. Já os finalistas da categoria EJA, os valores são R$ 1.700, 1.200 e 1.000, para o 1º, 2º e 3º lugar, respectivamente. Na categoria Educador, os prêmios são 3.500 para o 1º lugar, 2.500 para o segundo, 1.500 para o primeiro colocado.

Prefeitura desenvolve projeto de educação para o trânsito nas escolas

O projeto Educação para o Trânsito está presente nas escolas da rede municipal, uma parceria da Superintendência Municipal de Trânsito (Smtran), Secretaria Municipal de Educação e o Projeto Crescer. Juntos desenvolvem uma série de atividades voltadas à conscientização por um trânsito mais seguro. As ações incluem palestras, oficinas com a exposição de maquete, exibição de filmes, atividades lúdicas e blitz educativa.

O projeto aborda temas como faixa de pedestres, sinalização vertical e horizontal, ciclovias, uso de capacete, da cadeirinha para crianças nos carros, do cinto de segurança. A ideia é que os alunos possam colaborar com os pais e os responsáveis, na observância das leis de trânsito e, conseqüentemente, se tornarem condutores mais conscientes.

Ceiça Chaves