Estudantes do IFRR apresentam resultados dos 5S’s aplicados na escola

O segundo semestre no CBVZO começou com uma novidade, com ação direta de alunos e servidores. Trata-se da implantação do método 5S de organização. Após a abertura, na manhã desta quarta-feira, dia 19, realizada pela diretora geral do campus, professora Cida Medeiros, que deu boas-vindas aos estudantes dos cursos técnicos de Comércio e de Serviços Públicos, integrados ao ensino médio, e após as orientações a respeito de novos horárias, salas, professores e estágios, repassadas pelo diretor de Ensino, professor Isaac Sutil, os alunos que ficaram à frente da nova ação na unidade de ensino, Luyndson Pessoa e Vinicius Barroso apresentaram os primeiros resultados aos colegas e servidores do CBVZO.

Segundo eles, que são alunos do curso técnico de Serviços Públicos, como trata-se de um programa muito utilizado por empresas privadas, mas que tem como objetivo principal a organização, resolveram trazer para aplicar também dentro da escola, já que esse tipo de prática é necessária e deve ser utilizada em diversos setores da vida profissional e até pessoal.

Vinicius Barroso explicou que os 5S’s ajudam a resolver diversos problemas em empresas particulares, melhorando o desempenho, pois proporcionam maior durabilidade dos equipamentos, comunicação externa e interna mais eficiente, espaço de trabalho mais saudável para os profissionais que nela atuam e ainda melhora a imagem da empresa, podendo tudo isso ser aplicado também para obter resultados positivos em uma instituição pública.

Luyndson Pessoa destacou para os colegas que estão voltando às aulas esta semana, a importância de que eles absorvam também a essência desse programa e tentem aplica-las. “Estamos mostrando os resultados do que fizemos aqui durante nosso estágio nas férias, com diversas melhorias na coordenação dos nossos cursos, porque queremos que todos pratiquem também, pois são ensinamentos que vamos levar para nossas vidas, para nosso trabalho, já vamos sair daqui formados e com os 5S’s poderemos nos destacar nas atividades que vamos desempenhar e na nossa carreira”, enfatizou.

A pedagoga do CBVZO, Francimente Sales, que esteve coordenando as atividades dos estudantes, avaliou positivamente o desempenho dos desenvolvedores do programa no campus, garantindo que eles conseguiram aplicar todas as práticas de maneira efetiva e eficiente junto aos servidores.

“Nossos alunos-estagiários conseguiram demonstrar a essência do estágio ao associarem a teoria do que é o Programa 5s enquanto filosofia da qualidade com a prática ao gerarem e difundirem a cultura da mudança de atitudes que refletem na melhoria organizacional. Com certeza esse período foi de grande aprendizado para todos, estudantes que se superaram em buscar conhecer e multiplicar os sensos do Programa, e a Instituição ao vivenciar o desempenho desses futuros técnicos”, observou.

5S

O 5s é uma ferramenta nos ajuda a criar a cultura da disciplina, identificar problemas e gerar oportunidades para melhorias. A proposta do 5s é reduzir o desperdício de recursos e espaço de forma a aumentar a eficiência operacional.

Sheneville Araújo