Estudantes discutem consumo consciente e reaproveitamento da água

O consumo racional da água exige mudança de hábitos culturais. Esta foi a discussão entre alunos do 9º ano e técnicos do Núcleo de Meio Ambiente (NMA) da Caerr (Companhia de Águas e Esgotos de Roraima), durante palestra ambiental na Escola Estadual Mário David Andreazza, na manhã desta quarta-feira (27).

Além de utilizar hábitos de uso consciente da água no dia a dia, os alunos aprenderam um pouco mais sobre o combate ao desperdício, sustentabilidade, como calcular a fatura de água, processo de tratamento de água, combate ao desperdício e

“Demonstramos a necessidade de se elaborar projetos educacionais e sempre focamos no consumo racional da água. Hoje, explicamos como calcular a fatura de água e outros temas importantes. É uma forma de mostramos que quanto mais se desperdiça, mais cara irá se pagar”, advertiu a chefe do NMA, Airlene Carvalho.

Os estudantes participaram do debate, elaboraram perguntas e ganharam cartilhas ambientais. A Caerr tem uma ampla programação de palestras e projetos ambientais, todos acessíveis e disponíveis para as escolas de todo o Estado. “A educação ambiental tem grande importância na construção de sociedades sustentáveis. A governadora Suely Campos vem atuando de forma efetiva nessas questões, porque ela é sensível à causa ambiental e se preocupa com a preservação do meio ambiente. Por determinação da governadora, a Caerr está cada vez mais ampliando as ações voltadas para a sustentabilidade”, destacou o presidente da Caerr, Danque Esbell.

Educação ambiental como elemento de transformação

A Feira de Ciências da Escola Mário David Andreazza será uma das atrações para estudantes e comunidade. O tema desse ano é “Matemática está em Tudo”. Segundo a coordenadora do evento, professora Jane Albuquerque, a educação ambiental abrange todos os setores da sociedade.

“É muito importante a discussão desses temas, principalmente quando a escola, comunidade e alunos discutem as ações que criam multiplicadores e fiscais da natureza”, afirmou. A Feira acontece dia 4 de outubro, a partir das 8h.