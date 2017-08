Estudantes de Roraima vão disputar 12 modalidades nos Jogos da Juventude

A delegação de alunos de Roraima embarca em setembro para Curitiba, no Paraná, para disputar a primeira fase dos jogos na etapa nacional, os Jogos da Juventude. A competição será de 12 a 21 de setembro para a categoria Mirim, com estudantes de 12 a 14 anos. No individual, eles vão disputar na modalidade de judô, natação, atletismo, ginástica rítmica, vôlei de praia, xadrez e tênis de mesa. No coletivo, futsal, vôlei, basquete e handebol.

“A participação foi boa tanto dos atletas da Capital quanto do Interior. Obtivemos resultados satisfatórios, principalmente na modalidade coletiva. Os jogos foram um sucesso, foi a primeira vez que tivemos representantes de todos os municípios de Roraima na final estadual”, ressaltou Olano Matos, diretor do IDRR (Instituto de Desporto de Roraima). A segunda etapa dos Jogos da Juventude para categoria Infantil será em novembro em Brasília.

Rômulo Bonates, coordenador dos Jogos Escolares, frisou que o desempenho dos alunos atletas foi além do esperado.

“Tivemos destaques em algumas modalidades. No nacional a disputa é com todos os Estados e nosso desejo é sempre trazer medalhas, isso vai depender muito das chaves, se vamos pegar equipes do Norte ou do Sul”, comentou.

A 46ª edição dos Jogos Escolares de Roraima 2017 teve a participação de 2.612 dos 15 municípios de escolas públicas e privadas, disputando uma vaga na competição nacional. Foram dez dias de jogos, nas categorias Mirim e Infantil, com as modalidades individuais (tênis de mesa, judô, xadrez, atletismo, natação, vôlei de praia, ginástica e karatê) e coletivas (futebol, futsal, vôlei, basquete e handebol).

“Na abertura dos Jogos Escolares a governadora Suely Campos anunciou que as passagens estavam garantidas para que os campeões pudessem participar do evento nacional. É um sonho de todo aluno atleta participar dos Jogos Escolares Nacionais”, comentou Jules Rimet Soares, secretário de Educação.

Segue abaixo a tabela dos vencedores de algumas modalidades:

COLETIVO

Handebol Mirim Feminino

1º SESC

Handebol Mirim Masculino

1º OBJETIVO

Futsal Mirim Feminino

1º LAURO MALQUIOR

Futsal Mirim Masculino

1º LUIZ RIBEIRO DE LIMA

Basquete Mirim Feminino

1º IBR

Basquete Mirim Masculino

1º SION

Voleibol Mirim Feminino

SÃO JOSÉ

Voleibol Mirim Masculino

CUCA

INDIVIDUAL

Ginástica Rítmica

1ª IBR

Tênis de Mesa Mirim Masculino

1º IBR

Tênis de Mesa Mirim Feminino

1º MARIANO VIEIRA

Judô Mirim Masculino

1º VITOR ALESSANDRO PEREIRA – OSWALDO CRUZ

Judô Mirim Feminino

1º GABRIELLE RIBEIRO – COLÉGIO MILITAR