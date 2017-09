Estudantes de 43 escolas da rede estadual participam do desfile cívico

O tradicional desfile cívico na Avenida Ene Garcez para celebrar a Independência do Brasil vai contar com a participação de estudantes de 43 escolas da rede estadual de ensino, a partir das 8h. A primeira escola a desfilar na avenida será a unidade Irmã Teresa Parodi, que este ano foi a terceira unidade a adotar o EBM (Ensino Básico Militar).

“Os alunos estão treinando há cinco meses para o desfile. Eles estão ansiosos e empolgados”, disse o coronel Elson Paiva, gestor da escola. Ele explicou que como no dia 7 de Setembro não dá para levar os 1.400 alunos para a avenida, eles organizaram o próprio desfile nas ruas do Residencial Vila Jardim, no bairro Cidade Satélite. “Todos puderam participar. Foi um momento muito bonito”, comentou.

Após a Escola Irmã Teresa Parodi, seguem outras 31 as escolas, em ordem alfabética, que terão pelotão somente de alunos. Depois é a vez da escola estadual Militar Luiz Brito Rittler de Lucena, trazendo o grupamento de dez unidades com pelotão de fanfarra. “Quem encerra o grupamento das escolas estaduais é unidade Professora Elza Breves de Carvalho, que também oferta o EBM”, disse Lucimar Sales, diretora do DEB (Departamento de Educação Básica) da Seed (Secretaria Estadual de Educação de Desporto).

“Vamos desfilar com cerca de 180 estudantes. Se pudéssemos levaríamos todos”, comentou o coronel Adelson Filgueira, gestor da Elza Breves. Após as escolas, entram na avenida os participantes da Rede Cidadania, estudantes de quatro escolas particulares e mais 11 instituições civis como a Liga de Karatê, Movimento Bandeira Roraima, Clube do Fusca de Roraima, Associação de Motociclista Roraima Moto Clube e outros.

Escolas que vão desfilar

1. Escola Estadual Militar Irmã Maria Teresa Parodi

2. Escola Ana Libória

3. Escola Ayrton Senna

4. Escola América Sarmento

5. Escola Caranã

6. Escola Carlos Drummond Andrade

7. Escola Euclides da Cunha

8. Escola Fagundes Varela

9. Escola Fernando Granjeiro de Menezes

10. Escola General Penha Brasil

11. Escola Gonçalves Dias

12. Escola Jesus Nazareno Souza Cruz

13. Escola Lobo D’Almada

14. Escola Oswaldo Cruz

15. Escola Presidente Costa e Silva

16. Escola Tancredo Neves

17. Escola Professora Diva Lima

18. Escola Professora Conceição Costa e Silva

19. Escola Professora Francisca Élzika de Souza

20. Escola Professora Maria Nilce Brandão

21. Escola Professora Maria Sônia de Brito Oliva

22. Escola Professora Raimunda Nonato da Silva

23. Escola Professora Antônio Ferreira de Souza

24. Escola Professor Carlo Casadio

25. Escola Professor Genival Thomé Macuxi

26. Escola Professor Hildebrando Ferro B.

27. Escola Professor Severino Gonçalo Cavalcante

28. Escola Professor Voltaire Pinto

29. Escola São José

30. Escola São Vicente de Paula

31. Escola Vitória Mota Cruz

32. Centro Estadual de Educação Profissionalizante Professor Antônio Pinho de Lima

Com fanfarras

1. E.E. Militar Luiz Brito Rittler de Lucena

2. Dom José Nepote

3. Maria das Dores Brasil

4. Maria Raimundo Mota de Andrade

5. Major Alcides Rodrigues do Santos

6. Mario David Andreazza

7. Monteiro Lobato

8. Antônia Coelho de Lucena

9. Camilo Dias

10. Vanda da Silva Pinto

11. E.E. Militar Elza Breves de Carvalho

Ozieli Ferreira