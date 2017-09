Estudante do IFRR é selecionado para programa de bolsa de estudos no Canadá

Pela primeira vez um estudante do Instituto Federal de Roraima (IFRR) vai participar do Programa de Bolsas de Estudo Canadá-Brasil. Lyniker Bryan dos Santos Souza, 24 anos, do curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Campus Boa Vista (CBV), foi um dos selecionados na última chamada pública (exclusiva para representantes dos Institutos Federais da Região Norte) do Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (Conif), em parceria com o Colleges and Institutes do Canadá (CICan).

Em breve, o estudante embarca para o Canadá, onde vai permanecer por dezesseis meses estudando em uma instituição canadense, que será definida nesta sexta-feira, dia 23. “Sinto-me preparado para o desafio de viver em outro país, mesmo dependendo apenas da língua inglesa. Lá tentarei absorver ao máximo os novos conhecimentos que serão compartilhados”, disse.

Lyniker explicou que o domínio do inglês, que tem status de língua universal, é imprescindível para a formação de um profissional completo da área de Tecnologia da Informação. “Estou ansioso, pois acredito que a experiência de estudar no exterior irá adicionar benefícios incalculáveis à minha carreira, garantindo também a melhoria das minhas habilidades em inglês, proporcionando uma melhor formação linguística, cultural e acadêmica”, complementou.

Atualmente, outros 19 estudantes da Rede Federal participam do programa no Canadá. Com a presença do IFRR nesse grupo seleto e privilegiado pela oportunidade de estudar em outro país com todas as despesas pagas, o assessor de Relações Internacionais do instituto, professor Miguel Felix, destacou que a gestão está mais determinada em motivar a comunidade acadêmica a participar de seleções como essa.

“Este é mais um passo importante que o Instituto Federal de Roraima está dando para aprofundar suas relações internacionais por meio do intercâmbio acadêmico de seus discentes. O simples fato de termos sido um dos selecionados para representar a Região Norte do Brasil é da mais alta relevância para passarmos a atuar cada vez mais e de maneira decisiva para a implementação do processo de internacionalização do instituto. Temos a mais absoluta certeza de que o aluno selecionado irá representar bem o IFRR lá fora e de que trará muitas experiências exitosas para partilhar com os seus e a comunidade em geral”, acrescentou Felix.

Laura Veras