Estudante compõe poesia exaltando as belezas de Roraima

Inspirada nas belezas naturais do Estado, a estudante Nayara Vitória Sousa de Oliveira, 18 anos, que cursa o 3º ano na escola Estadual Antônio Carlos Natalino, decidiu compor uma poesia para homenageá-lo. Com o título ‘Roraima’, a composição fala sobre os rios, frutas regionais e culinária indígena.

“Geralmente, as pessoas só sabem reclamar e ver os defeitos do nosso Estado, todavia não param para observar o quanto ele é lindo e cobiçado pelos brasileiros por possuir uma parte do Monte Roraima em nosso território e diversos minérios. Então, eu quis homenagear o Estado em que nasci através de versos e rimas, formando assim uma poesia”, justificou Nayara.

Na escola Antônio Carlos Natalino, a poesia repercutiu bastante. “Não imaginava que teria tanta repercussão, mas eu ansiava muito por isso. Meu sonho sempre foi ir para fora do Estado recitando poesias, para que Roraima fosse também reconhecido”, disse a estudante.

Nayara Vitória escreve poesias desde os dez anos e disse que já perdeu as contas de quantos poemas já compôs. “Quando a inspiração vem, eu escrevo em qualquer lugar, e com isso acabo perdendo muitas poesias”, contou.

A estudante disse que tem vontade de lançar um livro de poemas. Por isso, tem sempre nas mãos obras de autores renomados. “Eu gosto muito de Manuel Bandeira, Machado de Assis, Cecília Meirelles e vários outros. Porém, minha inspiração vai muito além de poesias feitas por eles, vai até além de mim mesma, algo que eu não sei explicar. Creio que é um dom com o qual Deus me privilegiou, pois desde pequena eu faço e recito. Então, eu creio que a inspiração de um poeta não vem de alguma referência (pessoa) e sim dos sentimentos que ele acaba transformando em uma poesia”, ressaltou.

Ozieli Ferreira