‘Estratégias de Aprovação em Concurso Público’ é tema de aulões no interior do Estado

A Assembleia Legislativa de Roraima, por meio da Escola do Legislativo, realizará em janeiro e fevereiro quatro aulões com a temática ‘Estratégias de Aprovação em Concurso Público’, que serão ministrados pelo professor Abel Mangabeira, nos municípios de Alto Alegre e Rorainópolis, nos dias 26 e 30 de janeiro. Em Iracema e Caracaraí as aulas acontecerão nos dias 2 e 6 de fevereiro.

Para participar, os munícipes podem realizar a inscrição nos Núcleos da Assembleia nestas cidades: Alto Alegre na rua João XVIII, nº 1.357, no Centro; Rorainópolis na rua Maranhão, s/n, no Centro; Iracema na rua Dr. Bernardo Saião, nº 1.030, Centro; e em Caracaraí, na avenida Presidente Kennedy, nº 1.151, no Centro. Os aulões são gratuitos.

“Esse é um aulão específico para pessoas interessadas em preparatório para concurso público. Estaremos no dia 26 com a abertura das atividades no município de Alto Alegre na unidade da Assembleia Legislativa”, disse a diretora da Escola do Legislativo, Leila Perussolo, ao explicar que esses momentos oportunizam, de forma democrática, o acesso da população ao conhecimento e a revisão de conteúdo.

Para o município de Alto Alegre, por exemplo, cerca de 100 vagas estarão a disposição dos alto-alegrenses. “A gente sabe que no momento de concurso público, de seleção, além do conhecimento específico da área, o candidato precisa ter uma série de habilidades desenvolvidas, controle emocional e isso passa pelas estratégias de aprovação em concurso público”, completou a diretora.

Nos aulões, conforme Leila, os participantes terão um ambiente de aprendizado diferenciado, um espaço dedicado a troca de experiências e para tiradas de dúvidas em como se organizar para estudar, para a hora da avaliação das questões, além de conhecer macetes usados nos certames por concurseiros de todo país.

Yasmin Guedes