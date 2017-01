Estradas: Governo investe mais de R$ 11 milhões na recuperação de vicinais

A recuperação e pavimentação de várias vicinais e rodovias estaduais em municípios do Interior fazem parte das ações do Governo do Estado, que visam melhorar o deslocamento da população e o escoamento de produção dos agricultores e pecuaristas de Roraima. As obras, realizadas por meio da Seinf (Secretaria Estadual de Infraestrutura).

Atualmente, seis vicinais e duas rodovias estaduais estão recebendo os serviços como implantação, recuperação, terraplanagem e pavimentação, dando melhor qualidade à malha viária do Estado e garantindo mais segurança e trafegabilidade.

De acordo com o secretário da Seinf, Gregório Almeida, são investidos mais de R$ 11 milhões com recursos da Cide (Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico).

“O Estado fez a negociação com o Governo Federal para utilizar os recursos da Cide, já que essa contribuição estava bloqueada, devido a falta de prestação de contas de gestões anteriores. A governadora Suely Campos vem cumprindo com o pagamento das parcelas negociadas e isso tem sido benéfico porque podemos investir esses recursos na recuperação dessas estradas”, destacou Gregório.

Municípios

Seis municípios estão sendo beneficiados com a recuperação de vicinais e rodovias. Na zona rural de Boa Vista, o Governo está fazendo a recuperação de 24,64 quilômetros da vicinal Truaru, com investimento de R$ 1.334.761,85. As obras têm previsão de término em junho.

O município de Amajari também está sendo beneficiado com a recuperação da RR 204, conhecida como vicinal do Ereu. Lá, estão sendo investidos R$ 2.381.588,53. As obras iniciaram em novembro de 2016 e estão previstas para terminar em junho deste ano.

Outra obra importante no Amajari é a pavimentação do acesso ao IFRR (Instituto Federal de Educação). Estão sendo pavimentados os 2,1 quilômetros de extensão da estrada, que também receberá sinalização vertical e horizontal. O Governo está investindo R$ 1.313.896,58. A previsão é que as obras sejam concluídas em março.

No município do Cantá, duas importantes vicinais estão sendo recuperadas. A CTA-327, conhecida como vicinal Canauanim, que começa na RR-207 e dá acesso à comunidade Canauanim e Campinho, e também a vicinal do Surrão (CTA-206), com extensão total de 18,83 km. Lá, estão sendo feitos serviços de recuperação, terraplanagem e implantação, com investimento de R$ 891.957,35. A previsão é que os serviços sejam concluídos em março.

Ainda no Cantá, o Governo trabalha na recuperação das vicinais Tronco/Malacacheta (CTA-318), Tronco/Jacamim e RR-207, totalizando 67,91 km de extensão, com investimento de R$ 2.787.013,04. A previsão é que as obras encerrem ainda em fevereiro.

No sul do Estado, o Governo está trabalhando na pavimentação em TSD (Tratamento Superficial Duplo) da vicinal 5, em Caroebe. São 9,68 km de extensão, com investimento de R$ 1.289.529,68. A rodovia deve ser entregue à população em fevereiro.

“Essa região é grande produtora de banana e a pavimentação da vicinal vai beneficiar diversos agricultores que precisam escoar a produção para Boa Vista ou mesmo para o Amazonas”, destacou o secretário Gregório Almeida.

O município de Mucajaí também está sendo beneficiado com a recuperação de vicinais. Uma delas é a MUC-155, conhecida como vicinal 1, que além da recuperação do trecho de 5,4 km, está recebendo a implantação de mais 9,4 km, totalizando 14,8 quilômetros, com investimento de R$ 949.400,07. A previsão é que os serviços sejam concluídos em abril.

Outra vicinal que está sendo implantada no município é a MUC-353, conhecida como vicinal Altamira, que terá 9,19 km de extensão e fica na região de Samaúma, grande produtora de hortifrutis e gado. Estão sendo investidos R$ 688.816,87, com previsão de término em abril.

Mais investimentos

No ano passado, o Governo do Estado executou a recuperação total da Vicinal do Bananal (PAC-353), que tem extensão de 7,5 km, no município de Pacaraima. Além dos serviços de terraplanagem e piçarramento, foi feita a substituição das pontes de madeira por bueiros e galerias de concreto. Também foi construída uma ponte de madeira de 20 metros de extensão, com sapata de concreto, seguindo o padrão DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes), o que garantirá maior qualidade e durabilidade, melhorando o tráfego na região para os mais de 500 moradores das comunidades de Sorocaima I e Bananal. O investimento foi de cerca de R$ 1.400,000,00.

Também no ano passado foram recuperadas as vicinais 1 (17,90 km), 2 (5,0 km), 3 (12,3 km), 4 (5,0 km) e 7 (6,10 km), no Projeto de Assentamento União, totalizando 46,3 quilômetros de estradas recuperadas e terraplanadas. Além dessas, também foram recuperadas as vicinais 9 (42,9 quilômetros) e 11 (48,4 quilômetros), na região da Confiança IV, no município do Cantá, com investimentos de mais de R$ 4 milhões, provenientes de recursos da Cide.

“A intenção é continuar aplicando os recursos da Cide para atender essas áreas de produção, de escoamento e também para dar trafegabilidade confiável e confortável para a população. A governadora Suely Campos tem demonstrado grande preocupação em alavancar o desenvolvimento do Estado, bem como melhorar a qualidade de vida do nosso povo”, concluiu o secretário.

Gilvan Costa