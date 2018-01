Estátua em memória ao ex-governador Ottomar Pinto é inaugurada em frente ao Palácio Hélio Campos

Na tarde dessa sexta-feira, 26, foi inaugurada, na Esplanada do Palácio Senador Hélio Campos, uma estátua em memória ao ex-governador de Roraima Ottomar de Sousa Pinto. A estátua, em fibra de vidro, possui tamanho real e encontra-se na posição de pé em saudação, com o braço direito levantado e mão espalmada.

Consolata Magalhães faz parte do grupo de pessoas que tiveram a ideia de produzir a estátua de Ottomar Pinto. Segundo ela, a iniciativa faz parte de uma homenagem dos dez anos de morte do ex-governador, que teve um papel fundamental na política de Roraima.

“Todo o recurso para produzir a estátua foi arrecadado com a ajuda de amigos, ex-secretários e ex-assessores. Não poderíamos deixar esse momento passar em branco, porque o brigadeiro Ottomar foi um político comprometido com as necessidades do povo”, ressaltou.

A filha de Ottomar, Marisa Pinto, participou da solenidade e falou da atuação do pai enquanto governante do Estado. Ela também lembrou o carinho que a população tinha pelo brigadeiro.

“Estou muito feliz como essa homenagem feita ao meu pai, que lutou muito para garantir o desenvolvimento desse Estado. Ele deixou um grande legado e, por isso, boa parte da população ainda hoje sente um amor imenso por ele”, comentou.

O comandante da PMRR (Polícia Militar de Roraima), coronel Edison Prola, esteve na inauguração e disse que Ottomar Pinto foi uma das figuras políticas de maior destaque no Estado por seu trabalho em favor da população mais carente.

“O Ottomar foi um político preocupado com a causa dos menos favorecidos. Ele dedicou parte da sua vida para ajudar as pessoas, principalmente, aqueles que trabalham com a agricultura familiar”, destacou.

O secretário estadual de Planejamento e Desenvolvimento, Haroldo Amoras, trabalhou por cerca de 40 anos ao lado de Ottomar Pinto. Ele disse que o brigadeiro tinha uma política de governo voltada para o desenvolvimento do Estado por meio da agricultura.

“Sem dúvidas, a administração de Ottomar ajudou a desenvolver a agricultura familiar do Estado. Além disso, ele desenvolveu muitos projetos sociais voltados para a criação de moradias e de geração de renda”, lembrou.

Programação

O descerramento do pano da estátua ocorreu ao som do dobrado Governador Ottomar de Sousa Pinto, composto pelo tenente-coronel Gutemberg Modesto de Freitas, tocado pela banda da Polícia Militar.

A solenidade da inauguração da estátua contou também com a apresentação da cantora e compositora roraimense Lurdinha Ferreira; e teve um culto ecumênico, com a participação do padre Vantuir Neto e do apóstolo Helton Souza.

Histórico

Ottomar Pinto foi um dos últimos governadores nomeados pelo regime militar para o então Território Federal de Roraima em 1979, no governo de João Batista Figueiredo, permanecendo no cargo até abril de 1983. Em 1985, candidatou-se à prefeitura de Boa Vista, mas perdeu para Sílvio de Castro Leite. Foi deputado federal constituinte (1986-1990).

Em 1990, candidatou-se a governador de Roraima, quando foi eleito pela primeira vez. Depois, Ottomar foi prefeito de Boa Vista, no período de 1996 a 2000. Voltou a concorrer ao governo em 2002, venceu no primeiro turno e no segundo foi derrotado nas urnas.

Em novembro de 2004, foi conduzido ao cargo após o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) cassar o mandato do governador de Flamarion Portela. Em 2006, Ottomar foi reeleito ao cargo de governador, mas em dezembro de 2007 faleceu, aos 76 anos, em Brasília, em decorrência de uma parada cardiorrespiratória.

Rodrigo Santana