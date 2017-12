Estadual de Natação encerra a temporada de 2017

Nesta sexta-feira, 15, e sábado, 16, na Piscina da Vila Olímpica Roberto Marinho, será realizado o último evento do ano da Fedar (Federação de Desportos Aquáticos de Roraima). O Torneio Estadual de Natação começa na sexta, a partir das 18h, e no sábado, às 7h30 e às 15h.

No evento de encerramento, com clima de festa, serão 14 troféus de melhores índices técnicos, para os atletas nas categorias, Infantil 1 e 2, Juvenil 1 e 2, Júnior1 e 2 e Sênior; e 14 medalhas de atletas mais eficientes nas mesmas categorias. Para os clubes participantes, teremos campeão, vice Campeão e terceiro colocado nas categorias; Infantil, Juvenil e Júnior/Sênior e serão premiados os Campeão Geral, Vice Campeão Geral e Terceiro colocado Geral, e Campeão, Vice Campeão e terceiro colocado das Categorias Mirim e Petiz, num total de 15 troféus para os clubes participantes e 28 premiações para melhor índice técnico e atleta mais eficientes.

Serão disputadas 89 provas das categorias Pré Mirim, Mirim, Petiz, Infantil, Juvenil, Júnior, Sênior e Master, todos os atletas do primeiro a terceiro colocado de cada prova será premiado com medalhas simbolizando ouro, prata e bronze. Nas categorias Infantil a Sênior os atletas nadam juntos mais premeiam e pontuam pela categoria pertencente.

Seis clubes iram disputar o Estadual. De Manaus, a Associação Aquática Amazonas e a La Salle mandaram um representante pro evento cada. De Roraima, a APABV/PERFIL/6ºBEC, com 30 participantes, Aquática Marinho/ASSOPBM, com 31, Escola da Vila Olimpica/Fetec, com 38, Sest/Senat, com 13, e Sinpol, com 8, somando um total de 120 atletas.

As técnicas da Aquática Marinho, Astréa Marinho e Kamyla Brasil, comentaram que a equipe está disposta a vencer o evento como no ano passado.

O técnico da APABV/PERFIL/6ºBEC, Yórran Greco, disse que sua equipe vai lutar braçada por braçada pra levar o troféu de campeão.

“A disputa entre os dois clubes é grande dentro da água, os dois são os que mais disputam o troféu dos eventos Estaduais durante o ano”, destacou Gilda Hupsel, presidente da Fedar, lembrando que este evento é uma homenagem a Denice Queiroz, uma grande incentivadora da natação de Roraima.

Gilvan Costa