Estado realiza semana de mobilização contra o Aedes aegypti

Para alertar a população sobre a importância da prevenção de doenças como a dengue, zika e chikungunya, o Estado aderiu à Semana Nacional de Mobilização contra o Aedes Aegypti, iniciada nesta segunda-feira,, 23 até a próxima sexta-feira, 27. No início da semana foram mobilizados todos os brigadistas capacitados do Estado para um mutirão de eliminação dos possíveis focos do mosquito na sede das secretarias e demais órgãos estaduais.

Nesta quarta-feira, 25, a programação do Estado segue com uma sensibilização dos participantes dos projetos Rede Cidadania: Melhor Idade, Atenção Especial e Escola do Atleta, onde, a cada encontro, será apresentado um filme curta-metragem mostrando desde a morfologia (características físicas) até os processos de prevenção contra o Aedes aegypti.

Na quinta-feira, 26, a ação segue em escolas estaduais nos bairros Senador Hélio Campos, Sílvio Leite, Canaã, Jardim Primavera, Pintolândia, Jardim Equatorial e Nova Canaã. Após a exibição dos filmes, serão esclarecidas dúvidas dos alunos e repassadas diversas informações sobre o combate ao mosquito. A ação termina na próxima sexta-feira (27) com uma panfletagem no semáforo no cruzamento das avenidas Venezuela e Brigadeiro Eduardo Gomes, das 7h às 8h30.

Para o articulador da Sala Estadual de Combate ao Aedes aegypti, Fábio Almeida, a ação possibilita um contato direto com a população a fim de sensibilizar para a importância do combate ao vetor. “Esse combate possui importância sanitária e epidemiológica para o nosso bem-estar e consiste numa responsabilidade compartilhada entre sociedade, poder público e iniciativa privada. A luta é de responsabilidade não só do poder público e dos profissionais, mas de toda a sociedade unida para combater o mosquito”.

Os municípios tiveram autonomia para planejar suas ações envolvendo educação, saúde e assistência social e vão realizar diversas atividades ao longo da semana, como mutirões de vistoria e limpeza, distribuição de materiais informativos, realização de rodas de conversas educativas e palestras.

Ao finalizar a programação, um relatório das atividades será encaminhado a Brasília para a consolidação das ações através da plataforma FormaSus, para analisar o processo de mobilização em todo o país. Em Roraima, a campanha está sendo realizada por meio da Sesau (Secretaria Estadual de Saúde) em parceria com a Seed (Secretaria Estadual de Educação e Desportos) e Setrabes (Secretaria Estadual do Trabalho e Bem-Estar Social).

Mobilização nacional

A semana nacional de mobilização dos setores da educação, assistência social e saúde para o combate ao Aedes aegypti envolve mais de 210 mil unidades públicas e privadas do país. A ação, promovida pelo Governo Federal, busca alertar a população sobre a importância de combater, ainda antes do verão, o mosquito transmissor de doenças como dengue, zika e chikungunya. O maior volume de chuvas do período facilita a reprodução do Aedes aegypti.

Em Roraima, a articulação é feita pela Sala Estadual de Coordenação e Controle, que reúne vários órgãos e secretaria de estado, para que sejam promovidas ações conjuntas de combate.