Estácio vai oferecer curso de qualificação para conselheiros municipais da Criança e Adolescente

Acadêmicos e professores do curso de Serviço Social do Centro Universitário Estácio da Amazônia vão oferecer entre os dias 6 e 10 de novembro, um curso de formação continuada para conselheiros tutelares e de direito do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) de Boa Vista. O sistema de garantia de direitos da Criança e do Adolescente e as atribuições desses conselheiros, além de informações sobre ética, sigilo e postura profissional, devem compor a temática da capacitação.

A ação é a primeira agendada após a assinatura do Termo de parceria técnico-científico celebrado entre o Centro Universitário e o CMDCA, nessa sexta-feira, 27. A parceria envolve alunos e professores do projeto de extensão Serviço Social e Direitos Humanos do curso de Serviço Social. Conforme a professora Gracileide Lopes, na prática, essa parceria vai acontecer por meio de consultoria e assessoria para o Conselho Municipal por meio de estágio dos alunos do curso. “Os estagiários vão poder fazer diagnóstico das situações vivenciadas no local e propor estratégias e resolutividade. Esse curso oferecido em novembro é a primeira proposta prática e vai acontecer na Estácio, pela manhã”, disse.

A formação continuada, reforça a professora, foi uma demanda já identificada pelos acadêmicos durante reuniões com os conselheiros. Eles necessitam de qualificação, aprimoramento”, apontou.

Outros temas que devem ser trabalhos são direitos humanos e o paradigma da proteção integral à criança e ao adolescente. O CMDCA funciona na rua Costa e Silva, no Espaço Cultural Ângela Evelin Coelho, na praça João Mineiro, no bairro São Francisco.

Élissan Paula Rodrigues