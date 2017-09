Estácio promove semana da Sustentabilidade com palestras e doação de livros

O estímulo a uma atitude mais crítica e responsável com relação à alimentação é o principal objetivo da Semana de Sustentabilidade e Responsabilidade Social promovida pelo Centro Universitário Estácio da Amazônia a partir deste sábado, dia 23. Na programação muitas palestras, visita técnica, doação de livros, entre outros.

A ação faz parte da Semana de Sustentabilidade e Responsabilidade Social da Estácio, que acontece até o dia 30 de setembro em unidades da instituição em todo o Brasil. Esta é a quinta edição do evento e o tema escolhido para este ano foi “Alimentação Sustentável”. Em 2016, foram mais de 700 ações em 77 unidades.

A coordenadora dos cursos de Agronegócios e Gestão Ambiental, Marcela Liege, explicou que as atividades seguem uma programação nacional encabeçada pela Associação Brasileira das Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES).

“Essa campanha nacional incentiva a promoção de ações socialmente responsáveis que contribuam para a melhoria da qualidade de vida da população durante todo o ano por meio das instituições de ensino superior. O tema deste ano vai promover uma reflexão sobre temas atuais como a fome e a obesidade que estão presentes em todo o mundo”, apontou.

Marcela adiantou que neste sábado, acadêmicos e professores devem fazer uma visita técnica ao Ecoponto que funciona em Tepequém, município de Amajari. O projeto, uma parceria entre a Estácio e a Cooperativa de Catadores de Boa Vista, promove a conscientização ambiental naquela região turística.

Já o primeiro evento da Semana de Sustentabilidade acontece no dia 25, a partir das 19 horas, com uma palestra sobre alimentação sustentável e o prazer à mesa com respeito ao meio ambiente, no auditório do Centro Universitário Estácio da Amazônia.

No dia 27, uma quarta-feira, a partir das 19h, o técnico da Fundação Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Femarh), Mazenaldo Costa de Souza, vai ministrar aula sobre a Legislação Ambiental. Nesse mesmo dia, também haverá mini-curso sobre compostagem com o técnico da Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária), Edmilson Evangelista da Silva.

No dia 28, a primeira palestra, às 19h, vai tratar sobre a importância da preservação dos recursos hídricos para o desenvolvimento sustentável local. Em seguida, a aula será sobre a importância dos alimentos orgânicos.

As atividades do dia 29 acontecem na Praça Fábio Paracat, no centro de Boa Vista, a partir das 19h, com academia aberta, e ações dos cursos de Nutrição e Enfermagem.

O último dia de evento, no sábado, 30, contará com visita técnica a propriedades sustentáveis no Projeto de Assentamento Nova Amazônia.

A partir do dia 25 e até o dia 28, os organizadores da Semana recebem a doação de livros, com exceção de didáticos, em um ponto de coleta na área de convivência do Centro Universitário, no bairro União. O exemplares que forem coletados serão doados a instituições que realizam ações sociais.

Élissan Paula Rodrigues