Estácio promove primeira edição de Jornada de Nutrição nesta quinta-feira

Profissionais e acadêmicos de Nutrição participam nesta quinta e sexta-feira, dias 31 e 1º, respectivamente, da primeira edição da Jornada de Nutrição promovida pelo Centro Universitário Estácio da Amazônia em parceria com a Associação Roraimense de Nutrição, com a discussão de temas atuais e inerentes a essa área.

A coordenadora do curso de Nutrição da Estácio, Flávia Amaro, informou que no primeiro dia da programação será realizada, a partir das 18h30, uma mesa redonda com quatro profissionais que atuam em instituições parceiras, com o tema “Alimentação é assunto sério”. O tema, conforme ela, foi escolhido pelo Conselho Federal de Nutricionistas como tema de trabalho em comemoração ao Dia do Nutricionista, celebrado no dia 31 de agosto.

Já no segundo dia de evento, sexta-feira, serão oferecidos quatro mini-cursos, a partir das 18h30 e até às 22 horas, sobre o Novo guia alimentar, Alimentação infantil, Atuação do nutricionista no Banco de Leite Humano e Boas práticas em serviços de alimentação.

O objetivo conforme Flávia, é ressaltar a valorização do profissional na região. “Nosso intuito é divulgar o curso de Nutrição da Estácio bem como mostrar para a população a contribuição do nutricionista na prevenção, promoção e recuperação da saúde. Além disso, os Conselhos Federal e Regional de Nutricionistas estão empenhados em movimento contra os modismos alimentares, onde blogueiras e outros profissionais que não são da área de Nutrição, prescrevem dietas sem capacitação técnica e respaldo científico. O único profissional habilitado para isso é o nutricionista. Um dos objetivos do evento é mostrar isso pra população”, comentou.

Flávia disse que as pessoas que recorrem a esse tipo de ‘receitas mágicas’ para emagrecer estão sujeitas a todo tipo de risco, pois são dietas que não levam em consideração a individualidade de cada pessoa. “Essa pessoa corre risco de saúde por estar seguindo um protocolo que, na maioria das vezes, não tem respaldo científico e, além de tudo, que não será sustentável por um longo período. Pode até atingir resultado, mas não consegue sustentar por muito tempo porque, na maioria, são muito restritivas e não leva em consideração o hábito de vida da pessoa”, ponderou.

Cerca de 220 alunos do curso de Nutrição da Estácio participam do evento. Os acadêmicos farão a inscrição pelo sistema interno da instituição de ensino. O público externo interessado em participar da programação deve enviar e-mail para o endereço arnutrirr@gmail.com. Para validar a inscrição é necessário levar uma doação de leite em pó, macarrão ou açúcar na hora do evento. Os produtos serão doados para o programa Mesa Brasil do SESC Roraima.

Élissan Paula Rodrigues