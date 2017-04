Estácio participa de Feira de Estágio no Garden nesta sexta e sábado

Colaboradores do Centro Universitário da Estácio da Amazônia estarão prestando informações sobre oportunidades de trabalho e prestação de serviços na área de Educação, e tirando dúvidas sobre o projeto Estácio Carreiras durante a Feira de Estágio que acontece nesta sexta-feira, dia 21, a partir das 16h no Roraima Garden Shopping. A programação segue até o sábado, 22, em frente à academia no mall do centro comercial.

Diego Farias, analista de carreiras da Estácio, explica que o objetivo da Feira é inserir jovens no mercado de trabalho e incentivar a inserção dos mesmos no nível de ensino superior. Outras duas instituições terão stands no local.

De acordo com Diego, quem passar pelo stand poderá assistir à apresentação do projeto Estácio Carreiras, endereço on line onde os acadêmicos podem buscar oportunidades de estágio e emprego e as empresas poderão divulgar vagas disponíveis para contratação. “Nesse portal são oferecidas orientações de carreiras com consultores on line, os internautas aprendem sobre elaboração de currículo, entre outras ferramentas. Esse ano estamos focando nessa modalidade de atendimento”, comentou.

Também haverá apresentação dos cursos de pós-graduação e graduação na modalidade presencial e EAD (Educação à Distância).

O Centro Universitário mantém um setor de Carreiras permanente para atendimento dos seus acadêmicos. Mais informações pelo telefone 2121-5567.

Élissan Paula Rodrigues