Estácio fecha programação da Semana da Sustentabilidade com ação em praça

Uma ação na praça Fábio Marques Paracat, no centro de Boa Vista, logo mais a partir das 18h30, desta sexta-feira, 29, marca o encerramento das atividades da quinta edição da Semana da Sustentabilidade e Responsabilidade Social promovida pelo Centro Universitário Estácio da Amazônia com a participação de alunos, professores e colaboradores da instituição de ensino.

Até às 21h, vai ter venda de orgânicos, atividades de educação física, exposição de trabalhos científicos dos cursos de graduação da Estácio, apresentação de grupos de dança, exposição de carros antigos, atividades pedagógicas com crianças e a exposição de artes de reciclagens e maquetes desenvolvidas pelos alunos.

A data também marca o encerramento da campanha de arrecadação de alimentos não perecíveis e livros infanto-juvenis, promovida pela Estácio e que teve início no final de semana passado. Apenas no primeiro dia de arrecadação foram doados em torno de 125 quilos de alimentos variados. A Semana de Sustentabilidade e Responsabilidade Social é promovida anualmente em todas as unidades da Estácio distribuídas pelo Brasil, e esse ano o tema escolhido para este ano foi “Alimentação Sustentável”. Em 2016, foram mais de 700 ações em 77 unidades.

Ainda essa semana, os alunos apresentaram maquetes sobre alimentação sustentável, seguindo a linha de trabalho da Semana, e sob a orientação de professores. Foram apresentadas 10 maquetes ao todo, envolvendo na atividade cerca de 80 alunos. Entre elas, uma que trata da agricultura familiar, usando composto orgânico (casca de arroz e adubo orgânico) para simular uma horta totalmente orgânica e também um sistema de energia eólica, mostrando ser viável energia mais limpa e barata. Outra maquete tratou do reaproveitamento consciente dos alimentos, mostrando a importância nutricional de cada alimento, e receitas e degustação com essa temática. Esses trabalhos estarão expostos na noite de hoje na praça Fábio Marques Paracat.

Élissan Paula Rodrigues