Estácio: estudantes passam por capacitação sobre controle ambiental preventivo

Centenas de estudantes do curso de Direito, Administração, Agronegócios e de Gestão Ambiental do Centro Universitário Estácio da Amazônia passaram por uma capacitação sobre o controle ambiental preventivo feito por Tribunais de Contas, na noite dessa sexta-feira, 18, e ministrada pelo conselheiro do Tribunal de Contas do Amazonas, Júlio Pinheiro.

Durante a palestra, ele salientou a importância de mostrar os aspectos constitucionais e casos de auditorias ambientais no estado vizinho. A coordenadora de Extensão do curso de Direito, Rozinara Barreto, explicou que o tema é interdisciplinar e avaliou o resultado como positivo. “A interação dos cursos pôde demonstrar aos alunos a essencialidade da qualidade de vida do homem com relação ao meio ambiente e qual a parcela de responsabilidade do Tribunal de Contas nesse sentido”, apontou.

De acordo com ela, os estudantes dos quatro cursos puderam visualizar, dentro das suas competências de legalidade, quanto aos princípios da administração pública, as responsabilidades do gestor público por danos ao ambiente.

“Óbvio que a atuação do Tribunal de Contas tem seus limites com relação ao controle ambiental. Esse controle é em relação a obras e serviços públicos, que também têm que analisar os impactos ambientais. Mas mostra que o Estado tem que trabalhar com a sustentabilidade, tem que visualizar o meio ambiente como essencial à qualidade de vida. No caso dos estudantes de Direito, foi tratado sobre responsabilidade civil, quais são as responsabilidades do Estado quando aprova uma obra”, comentou.

Motivacional

Essa semana os acadêmicos do curso também participaram de uma palestra intitulada “os caminhos para o sucesso”. A iniciativa faz parte do projeto Enade (Exame Nacional de Desempenho de Estudantes) /OAB, que são as duas provas pelas quais os estudantes que concluem o curso precisam passar. O objetivo, conforme a professora Rozinara Barreto, é motivar os acadêmicos para a importante dos estudos para que alcancem seus objetivos profissionais. A palestrante foi a consultora e profissional de coaching, Taciana Rodrigues.

Élissan Paula Rodrigues