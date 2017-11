Estácio: Encontro de Iniciação Científica encerra nesta sexta-feira

Os resultados de pesquisas e projetos realizados por alunos do Centro Universitário Estácio da Amazônia estiveram em destaque toda essa semana durante a programação da nona edição do Encontro de Iniciação Científica, que teve início na segunda-feira, 13, e que segue até a noite desta sexta-feira, 17, na área de convivência da instituição de ensino.

São palestras, minicursos, apresentação de artigos, banners, maquetes, com o conteúdo dos trabalhos de conclusão de curso e artigos científicos, elaborados por alunos e professores da instituição de ensino.

O pró-reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão, Adriano Rodrigues Remor, salientou que o evento é multidisciplinar e tem o objetivo de integrar a comunidade científica, os alunos e a população boa-vistense interessada nos resultados obtidos pelos alunos da Estácio em um espaço de conhecimento.

Nesta sexta-feira, 17, a partir das 19 horas, tem programação de palestra sobre recreação com benefícios na inclusão do idoso, sobre atividade física para melhoria dos parâmetros hemodinâmicos dos idosos, e ainda sobre capoeira, motricidade e envelhecimento saudável e cuidados com a nutrição do idoso, e assistência de enfermagem à saúde do idoso. Também tem as tendas de conhecimento com todos os artigos submetidos ao evento por meio de banner e apresentação de tcc’s e artigos científicos.

Neste sábado, dia 18, vai acontecer o mini curso de estruturação do serviço de personal diet, com a nutricionista Flávia Amaro Gonçalves e carga horária de 60h.

Élissan Paula Rodrigues