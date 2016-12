Estabilidade de 34 servidores da ALERR é publicada no Diário

Estabilidade funcional é o sonho da maioria dos trabalhadores brasileiros. Nesta quarta-feira, 29, ela se tornou realidade para 34 servidores da Assembleia Legislativa de Roraima, aprovados no concurso público de 2009 e empossados em outubro de 2013. Eles foram declarados estáveis por aprovação no Estágio Probatório, assim, são agora servidores efetivos do quadro de pessoal da Casa, conforme publicado no Diário da Assembleia Legislativa.

Feliz com o direito conquistado, a servidora Michele Campos Martins lembrou que estudava para o concurso da Assembleia nos intervalos de trabalho num posto de combustível, em que era frentista. “Levava meu material para o posto e deixava num cantinho quando ia abastecer, depois voltava a olhar os livros. Hoje vendo que conseguimos a estabilidade e junto com isso a aprovação do PCCR [Plano de Cargos, Carreira e Remuneração], não há como descrever essa emoção”, disse.

Michele, que passou no concurso para o cargo de copeira, após se tornar servidora pública, conseguiu adquirir um transporte próprio e construir uma casa para a mãe.

O consultor-geral da Assembleia Legislativa de Roraima, Andreive Ribeiro Sousa, explicou que a estabilidade para o funcionário público significa na prática que ele não poderá mais ser demitido. “Para isso acontecer é preciso uma decisão judicial ou um processo administrativo disciplinar”, acrescentou.

Ribeiro ressaltou que a estabilidade é uma grande vitória para o servidor. “Depois de um longo caminho, muito estudo para passar no concurso público, trabalharam e agora receberam esse direito depois de um procedimento para se tornarem estáveis. Isso é o ato final, a publicação, mas o servidor vem batalhando por isso, realizando seu serviço adequadamente”, disse.

Marcos Heráclito, outro servidor declarado estável, é pedagogo e disse que “a estabilidade é uma vitória, afinal é uma etapa conquistada após o estágio probatório. Sinto-me muito feliz e realizado agora”, declarou.

O Concurso Público da Assembleia Legislativa realizado em 2009 empossou a primeira turma com 34 servidores em outubro de 2013 e a segunda turma em junho de 2014.

Shirleide Vasconcelos

Michele Campos