Esporte Noite a Dentro terá mais uma edição na próxima semana

A Prefeitura de Boa Vista por meio da Fundação de Educação, Turismo, Esporte e Cultura (Fetec) promove mais uma edição do programa Esporte Noite Adentro. Serão quatro dias de atividades esportivas.

Nesta edição as modalidades esportivas escolhidas foram o cabo de guerra ou jogo da corda, onde as equipes usam a força para puxar a outra até uma marca ou uma linha que divide os campos e tênis de mesa livre. Para as competições de cabo de guerra serão divididas em equipes masculinas, femininas e categoria mirim e adulta. As atividades começam nesta segunda-feira (25) e vão até o dia 28 (quinta-feira).

Para participar das disputas, basta procurar um dos professores no local em que estiver ocorrendo as atividades com pelo menos 20 minutos de antecedência, e não é necessário fazer nenhum tipo de cadastro para participar da recreação. A Fetec vai manter equipes de coordenadores nas praças nos seguintes bairros: Tancredo Neves (Mané Garrincha), dia 25, Cidade Satélite, 26, Cabos e Soldados, 27, e Germano Augusto Sampaio, 28, no bairro Pintolândia.

Programa de eventos

Evento | Data | Local | Horário

Cabo de guerra | 25/09 | Mané Garrincha | 19h às 21h

Cabo de guerra | 26/09 | Cidade Satélite | 19h às 21h

Cabo de guerra | 27/09 | Cabos e Soldados | 19h às 21h

Cabo de guerra | 28/09 | Germano Sampaio | 19h às 21h

Edson Rodrigues