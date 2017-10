Espetáculo infantil do IBVM emociona em apresentação no CAF

Mais amor e paz! Foi com esse sentimento que o Instituto Boa Vista de Música (IBVM), em parceria com a Prefeitura de Boa Vista, promoveu nesta sexta-feira, 13, o espetáculo “Música para um Mundo Melhor”. O evento ocorreu no Centro Amazônico de Fronteira (CAF), da Universidade Federal de Roraima como parte da programação alusiva ao mês da criança e contou com a participação de mais de 200 músicos, crianças, adolescentes e jovens atendidos nos projetos sociais do instituto.

A apresentação emocionou o público presente. E contou ainda com a participação da Companhia Criart Teatral e da Escola de Dança Aurea, trazendo para o espetáculo de música, dança e teatro numa noite cheia de encantos.

O repertório trouxe composições regionais, da Música Popular Brasileira e até de músicas infantis dos anos 80, 90 e 2000. Tiffany Oliveira, de 13 anos, estava ansiosa pelo momento da apresentação, para poder mostrar um pouco do aprendizado das aulas do projeto. “Eu via esses espetáculos pela TV, achava legal e tinha vontade de participar, então entrei no projeto e hoje estou aqui realizando um sonho”, contou.

Ana Vitória de 12 anos, uma das integrantes da flauta doce, disse que quer seguir na música e poder tocar vários instrumentos um dia. Ela vê no projeto social do IBVM a chance de realizar esse sonho. “Quero chegar ao violão, então estou aprendendo a tocar flauta doce no projeto para depois aprender violão”, disse. Sobre o espetáculo, Ana conta que foi inesquecível. “Poder participar de um espetáculo de música como esse é muito emocionante, quero viver esse momento outras vezes”, disse Ana.

Na plateia, os pais não esconderam a emoção de ver os filhos se apresentando. Aplaudiram e celebraram junto com os participantes cada momento do espetáculo. “Faço questão de prestigiar meu filho, ele se sente motivado e eu me sinto feliz em fazer parte desse processo na vida dele. Ainda mais num momento especial como esse”, frisou Roberto Heyder, pai do aluno Raphael Heyder, de 8 anos.

O maestro do IBVM, Beany Cabrera disse que o IBVM já vinha pensando no musical há um tempo, porque ainda não havia feito seu próprio musical infantil, então esse ano se programou para fazê-lo na semana da criança. “Os professores se juntaram para pensar num repertório, nesse formato que nós já temos para poder juntar os alunos de todos os níveis, desde aqueles que têm dois meses, como aqueles que têm três anos e todos pudessem tocar juntos. O resultado foi surpreendente”, explicou o maestro.

Beany ressalta que o IBVM acredita na música como poder de transformação, por isso o instituto atende mais de 870 crianças e jovens através de seus projetos sociais. “Para muitas crianças atendidas o contato com um instrumento musical é uma novidade, muitas nem imaginavam que um dia pudessem tocar um violino, um violoncelo, mas depois que se acostumam com esse ambiente, começam a ouvir outros tipo de música que vai contribuir para o desenvolvimento delas. Esse é apenas o início”, destacou.

Outras apresentações

Além do espetáculo, o IBVM promove outras apresentações alusivas ao Mês da Criança. No Pátio Roraima Shopping, a cada fim de semana um dos projetos sociais geridos pelo instituto se apresenta. O ciclo de apresentação começou com a Banda Infantojuvenil e nas próximas semanas ficará por conta da Orquestra Infantojuvenil, no dia 21, e se encerra com a Orquestra de Flautas (29).

Shirléia Rios