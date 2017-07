Espetáculo de dança abre programação do Amazônia das Artes, no Sesc-RR

O Serviço Social do Comércio em Roraima (Sesc-RR) realizará durante o mês de julho a programação do “Amazônia das Artes”, circuito que reúne apresentações de dança, música, teatro, performance e cinema. A abertura será neste domingo, 2, a partir das 20h, no Teatro Jaber Xaud (Sesc Mecejana).

No domingo, o grupo Diamond Dance Crew, do estado do Mato Grosso, exibirá o espetáculo de dança “ESSES PESSOA”, projeto baseado na obra de Fernando Pessoa. A ideia é mostrar ao público danças urbanas e outras representações artísticas.

A programação segue durante o mês de julho com 31 mostras de artes visuais, 81 espetáculos de artes cênicas que contemplam dança, teatro e circo, 46 apresentações musicais, bem como exposições de 36 obras audiovisuais, 12 trabalhos literários e quatro intervenções urbanas. Em 10 anos, foram realizadas mais de 1.500 apresentações com mais de 700 artistas dos estados.

“Um rico circuito de cultura, com importantes projetos culturais. Uma oportunidade ímpar para que artistas criem laços com o público, compartilhem suas experiências e técnicas, fortalecendo assim a produção artística na Amazônia”, afirmou Renato Barbosa, coordenador de cultura do Sesc Roraima.

Amazônia das Artes

Em sua 10ª edição, o Amazônia das Artes desenvolve uma rede de intercâmbio das artes e da cultura. Além das apresentações artísticas em diversas linguagens. Fazem parte do circuito, artistas do Acre, Amazonas, Pará, Roraima, Rondônia, Mato Grosso, Maranhão, Amapá, Tocantins e o Piauí.

Confira a programação dos próximos dias:

Data: 3 (segunda-feira) – às 20h

Apresentação:”ROMANCES D´AMORES ALÉM-MAR NOS SERTÕES DE DENTRO” (literatura)

Artista: Vagner Ribeiro e Valor de Pi (Piauí)

Local: Teatro Jaber Xaud (Sesc Mecejana)

Data: 4 (terça-feira) – às 20h

Apresentação: “3 MATUTOS E 1 ARIGÓ” (música)

Artista: Três Matutos e um Arigó (Tocantins)

Local: Teatro Jaber Xaud (Sesc Mecejana)

Data: 5 (quarta-feira) – 20h

Apresentação: NINA BRINCADEIRA DE MENINA (literatura)

Artista: Ester Sá (Pará)

Local: Teatro Jaber Xaud (Sesc Mecejana)

Larissa Mello