Especialistas do Chame afirmam que melhor forma de coibir a violência é denunciando

O crime que chocou o País na noite de réveillon, em Campinas – São Paulo, motivado por uma disputa judicial pela guarda de um garoto de oito anos, chama a atenção de especialistas do Chame (Centro Humanitário de Apoio à Mulher), da Assembleia Legislativa de Roraima.

A coordenadora do Chame, deputada Lenir Rodrigues (PPS) explicou que esse foi um caso de feminicídio e que é preciso a mulher ficar atenta. “Geralmente pessoas com esses transtornos deixam rastros, sinais de que isso pode acontecer. A sociedade e a família podem ajudar, fazendo denúncias, orientando a mulher a buscar ajuda, entender e a não ter medo de denunciar”, alertou. Ela acrescentou que muitas mulheres podem dar sinais desses pedidos de socorro, sejam implícitos ou explícitos, e é necessário que a família, os amigos, os vizinhos estejam atentos.

No Chame, conforme a advogada Sara Patrícia Farias, a equipe formada por psicólogas, assistentes sociais e advogadas, oferecem atendimento psicossocial e garantia de direitos. Conforme ela, por meio desse trabalho “já foram evitadas muitas mortes porque convidamos o agressor a vir conosco. Aqui, de imediato ele já tem um atendimento psicossocial para buscarmos a raiz da violência. Muitas vezes são fatores determinantes como: drogadição, machismo, alcoolismo, patriarcado, possessividade, ciúme exagerado. Essas são situações que precisamos estar atentas, que as mulheres sofrem no seu cotidiano, que pode levar à morte delas”, ressaltou.

Para a psicóloga do Chame, Adriana dos Prazeres, no início do relacionamento a mulher deve observar o comportamento do companheiro para identificar o perfil de um possível agressor. “Se ele fala da roupa dela dizendo que não é adequada, que quando se casarem ela vai ficar dentro de casa cuidando dos filhos e ele que será o provedor da casa, é preciso ficar atenta. Essa é uma maneira que o homem mais machista tem de controlar a mulher. Com isso ela perde a autonomia financeira e até de ter amigos. Ele pensa que tem controle sobre ela”, alertou.

Para buscar orientações sobre violência doméstica, a Assembleia Legislativa de Roraima dispõe do aplicativo 24 horas, ZAP Chame, em que a população pode enviar mensagens pelo 98402-0502. O atendimento presencial do Centro é feito na rua Coronel Pinto, por trás da sede da ALERR.

Shirleide Vasconcelos