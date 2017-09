Espaço Matilha Airsoft será inaugurado no Pátio Roraima Shopping no domingo

Um esporte de ação que simula situações de combate e se assemelha a um cenário de guerra: apesar de parecer agressivo, o Airsoft é um jogo de honra e lealdade. A modalidade se popularizou em Roraima e hoje o Estado conta com cerca de 200 praticantes e, a partir desse domingo, 1º, esses jogadores terão um local exclusivo para praticar, treinar tiros e se reunir . O espaço Matilha Airsoft será inaugurado no Pátio Roraima Shopping, às 14h. Para celebrar a novidade, uma competição CQB ou Close Quarters Battle (combate a curta distância) será realizada para 16 times, a partir das 15h.

O espaço Matilha Airsoft ficará localizado no primeiro piso do shopping. Lá, os interessados poderão conhecer um pouco mais sobre o esporte, ver o material utilizado, treinar tiros em um estande disponível para isso, além de participar de competições esporádicas. Segundo um dos responsáveis pelo espaço, Igor Sena, um dos objetivos é atrair mais adeptos à pratica de Airsoft.

“Esse é um esporte que atrai muito e chama muita atenção. Costumo dizer que, quem conhece a modalidade, se apaixona, porque realmente é envolvente. Queremos atrair cada vez mais praticantes e apresentar a quem não conhece. Além disso, o shopping atrai um público grande e a rotatividade de pessoas é constante. Muita gente até conhece o esporte em Roraima, mas não sabe que existe aqui em Boa Vista”, explicou Sena.

Para a gerente de Marketing do Pátio, Aline Aguiar, é importante ter lojas de segmentos diferentes e que atraia todo tipo de público ao shopping. Com a inauguração do espaço Matilha, os praticantes de Airsoft terão uma “nova casa e ganhamos mais uma opção de entretenimento para a cidade”, conforme sugeriu a gerente.

“Os jogadores que quiserem competir ou treinar terão um local fixo para virem quando quiserem. As famílias também podem vir experimentar o espaço, além de conhecer o esporte, que já é famoso em todo o Brasil e no mundo. E claro, essas pessoas poderão conhecer um pouco e também aproveitarem as outras opções de entretenimento e lazer que oferecemos”, acrescentou.

Competição

Para dar as boas vindas ao novo espaço, o Matilha Airsoft vai promover um Combate de Curta Distância (CQB – Close Quarters Battle). Ao todo, serão 16 times, de cinco pessoas cada. A competição inicia a partir das 15h.

“O combate será do tipo ‘mata-mata’ em partidas ‘melhor de três’ com duração de cinco minutos. O time que ganhar duas vezes, se classifica. A final vai acontecer às 20h30. A premiação será um troféu e adereços para o uniforme”, explicou Igor Sena.

As inscrições ficam abertas até sexta-feira (29) e custam R$ 25 para o time ou R$ 5 por pessoa. Para os competidores que não tiverem armas, basta alugar o equipamento no local. A idade mínima para participar é 18 anos. Inscrições e informações através do contato: (95) 9131-6111.

