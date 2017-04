Escritores roraimenses são homenageados pelo Governo

Para celebrar o Dia do Escritor Roraimense, comemorado no dia 24 de abril, o Governo do Estado, por meio da do Departamento de Biblioteca Pública da Secult (Secretaria de Estado da Cultura), realizou nesta quarta-feira, 26, uma programação especial.

O evento foi realizado no jardim do Palácio Senador Hélio Campos e contou com a presença de diversos autores e personalidades ligadas à literatura e arte. A data é uma homenagem à escritora Nenê Macaggi, nascida no dia 24 de abril.

Mais de 30 escritores foram homenageados com o Mérito Caimbé, em reconhecimento a resistência do escritor roraimense. Todos eles têm em comum, a temática ‘Roraima’ na sua literatura, em todas as vertentes, seja na poesia, prosa, literatura científica, romance.

Outros grandes nomes das letras, cujas contribuições transcenderam o tempo, como Amazonas Brasil, Dorval de Magalhães, Laucides de Oliveira e Nenê Macaggi também receberam a honraria, sendo homenageados in memorian.

A governadora Suely Campos disse que a contribuição dos escritores roraimenses para a cultura do Estado não pode ser mensurada. “São poetas, escritores, romancistas, historiadores, jornalistas, que contribuem e que já contribuíram para o enriquecimento e desenvolvimento da nossa cultura. Em um país em que cada vez se lê menos, não podemos deixar de reconhecer os nossos talentos, que incentivam as novas gerações a se interessar pela leitura, pela história e a cultura de Roraima”, destacou.

Suely também fez questão de lembrar a importância de Nenê Macaggi para a literatura de Roraima. “Ela foi uma pioneira, que se dedicou ao regionalismo, escrevendo sobre nossas riquezas naturais, sobre a nossa cultura. Ela deixou um legado que até hoje permanece vivo entre nós”.

Conforme a diretora da Biblioteca Pública Estadual, Tânia Magalhães, hoje existem 97 escritores cadastrados. Esse número pode chegar a 120, pois existem muitos que vivem do interior do Estado. “Nós temos a Lei de Incentivo à Cultura, que está à disposição dos nossos escritores. Com bons projetos eles podem contar com esse recurso. Esse é um momento muito significativo onde o poder público e o segmento literário estreitam relações e nós podemos reverenciar os nossos talentos”.

Reconhecimento

O escritor, cantor e poeta Eliakin Rufino, elogiou a iniciativa do governo em reconhecer os valores da literatura do Estado e lembrou que isso é um incentivo para os novos escritores.

“O nosso pioneirismo incentiva aqueles que têm talento a seguir o exemplo. É possível dialogar com um escritor de outro tempo e aprender com ele. Nós só temos aplausos para essa iniciativa da governadora Suely, que é um pontapé inicial para a criação de política de promoção da leitura, do livro e da literatura genuinamente roraimense”, pontuou.

Outro escritor que transforma a fauna e a flora de Roraima e grandes histórias, Zezé Maku, disse que é a primeira vez que um governador coloca a cultura como prioridade dentro das políticas públicas de investimento.

“A governadora Suely tem a cultura no seu DNA. E essa homenagem traz mais incentivo, mais inspiração e o fortalecimento desse segmento”.

Mérito Caimbé

O Caimbé é uma árvore nativa dos nossos lavrados, que aguenta as intempéries da natureza. Assim como os escritores que, com tanta luta, sobrevivem aos percalços, às dificuldades, trabalham e lançam seus livros.

Nenê Macaggi

Nasceu Maria Macaggi, em 24 de abril de 1913, em Paranaguá, no Paraná, mas foi como Nenê que ela entrou para a história de Roraima. Nenê Macaggi surgiu por terras amazônicas no início dos anos 40, quando o então presidente Getúlio Vargas a enviou fazer um trabalho jornalístico, descrevendo a situação dos então territórios da região. Chegou ao Amazonas, em 1941, e, no ano seguinte, veio para Roraima, onde deu continuidade ao seu trabalho jornalístico e literário. Dentre as principais obras dela estão: “A Mulher do Garimpo”, escrito na década de 70, “Conto de Amor”, “Exaltação ao Verde”, entre outras. Em 1993, aos 95 anos, faleceu de morte natural.