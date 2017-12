Escritor de Roraima lançará livro de contos no Rio de Janeiro

O escritor roraimense Aldenor Pimentel lançará o seu primeiro livro de contos, Livrinho da Silva, no Rio de Janeiro, no dia 23 de dezembro, às 18 horas, no Espaço Multifoco, na Lapa. Este será o quinto Estado brasileiro a receber a turnê. Desde outubro, a obra foi lançada em São Paulo, São Leopoldo (RS), Brasília e Catalão (GO). “Em Boa Vista, pretendo apresentá-lo no começo de 2018, na solenidade de premiação do Concurso Literário Palavradeiros”, informou.

Livrinho da Silva é uma coletânea de contos que se desenvolvem em torno do universo da leitura, do livro, da figura do escritor e da experiência da escrita. São histórias de vidas transformadas a partir do contato com o livro e da experiência da leitura ou que lancem novos olhares sobre a presença do ler e do escrever no cotidiano das pessoas.

Alguns contos foram premiados em concursos literários nacionais, com destaque para as histórias ‘Tráfico’ e ‘O Dia em que Meus Escritos Já Não Eram Meus’, respectivamente, primeiro colocado no 5º Prêmio Literário Sérgio Farina, categoria Prata da Casa, e terceiro no I Concurso Literário ICBIE 2015. Além disso, a antologia foi finalista em 2016 do Concurso Nacional de Criação Literária – Prêmio Editora Kazuá, categoria Prêmio Tatu de Contos e Crônicas.

Natural de Boa Vista (RR), Aldenor Pimentel é jornalista, poeta e escritor. Recebeu mais de 30 prêmios e menções honrosas em concursos literários nacionais e internacionais. Também é autor da obra Deus para Presidência (2015), selecionada em chamada pública e lançada originalmente em Portugal. Mantém o blog O Estado da Arte de Aldenor Pimentel, escreve para a coluna Letras Políticas, do Portal da Escrita, e é colaborador da Revista Pacheco, revista literária on-line. Organiza ainda o Concurso Literário Internacional Palavradeiros, na sua segunda edição.