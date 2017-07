Escolinha da Vila Olímpica disponibiliza vagas para modalidade Jiu Jitsu

A Escolinha de Esportes da Vila Olímpica Roberto Marinho, inicia o segundo semestre de 2017 com novidades para crianças e adultos. A partir desta semana, novas vagas para aulas de Jiu Jitsu foram disponibilizadas e as inscrições já podem ser feitas gratuitamente. As aulas serão destinadas a crianças a partir de cinco anos de idade.

O Jiu Jitsu é uma arte marcial que utiliza golpes de articulação para imobilizar o oponente e está em expansão em todo o mundo. Em Boa Vista, diversos atletas têm se destacado no segmento. Segundo o coordenador de Esportes da Fundação de Educação, Turismo, Esporte e Cultura (Fetec), Reny Adonay, a Escolinha de Esportes da Vila Olímpica oferece todas as condições adequadas para a prática da modalidade.

As inscrições poderão ser feitas na Vila Olímpica Roberto Marinho. Dúvidas ou outras informações podem ser adquiridas através dos telefones 3621-3970 e 99147-8616.

Crianças:

Idade de 5 a 13 anos

Dias: Segunda e quarta-feira

Horário: 10h às 11h

Idade de 14 a 17 anos

Dias: Terça e quinta-feira

Horário: 10h às 11h

Adultos:

Dias: Quarta e sexta-feira

Horário: 18h as 19h30

19h30 às 21h

Jéssica Costa