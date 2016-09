Escolegis promove oficina de automaquiagem

Até quinta-feira, 8, a Escola do Legislativo (Escolegis), da Assembleia Legislativa de Roraima, promoverá oficinas de automaquiagem. Por dia, são quatro turmas, sendo duas turmas pela manhã e duas à tarde. Ainda há vagas.

As primeiras turmas fizeram a oficina nesta segunda-feira, 6, no prédio da Escolegis. São entre cinco e oito pessoas por turma para garantir um melhor aproveitamento no aprendizado. Cada oficina dura 1h30 e os participantes aprendem na prática como fazer uma maquiagem. A servidora pública Avelina Braz foi uma das participantes do primeiro dia dessas atividades. Ela garante que aprendeu sobre a preparação da pele, cores de sombra e do batom. “Essa é uma oportunidade para termos dicas porque trabalhamos com o público diretamente e nossa imagem é a primeira coisa que as pessoas observam”, disse.

A maquiadora Thárin Radin, que está ministrando a oficina, já fez diversos cursos sobre maquiagem em São Paulo e afirma que “a melhor parte de ensinar a automaquiagem é saber que está ajudando pessoas a melhorarem a imagem profissional”.

Ela ensina o básico da maquiagem, sobre como cuidar da pele em casa, como esconder manchas, espinhas e identificar o tom certo da base e quanto ao produto adequado para cada tipo de pele. “A partir do momento que a pessoa se sente segura no básico, já poderá buscar outras técnicas”, disse.

Segundo ela, as maiores dúvidas de quem participa da oficina é sobre os tons de base e de pó para o tipo de pele. “Isso é explicado no curso e a pessoa sai daqui maquiada com os produtos apropriados para ela”, ressaltou.

A diretora da Escolegis, Elísia Martins disse que “a oficina é para servidoras se atualizarem sobre novas tendências e também pelo mês da secretaria [setembro]. Vamos ter várias atividades voltadas para a secretaria que está em todos os gabinetes e em diversos setores atuando. Além disso vamos atender demais servidoras que nos procurarem”, disse.

Os interessados em fazer a oficina de automaquiagem devem procurar a Escolegis ou telefonar para 99115-1533 (Yane).

Shirleide Vasconcelos