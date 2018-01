Escolegis oportuniza ingresso de inscritos no cadastro de reserva em cursos

A Escola do Legislativo – Cursos Preparatórios, localizado no bairro Silvio Botelho, zona Oeste de Boa Vista, oferece a população mais de 15 cursos, entre preparatórios e de capacitação, para pessoas acima de 16 anos. Devido à demanda, muitas vezes é formado um cadastro de reserva para convocação posterior.

Para este ano, contou a coordenadora da Unidade, Jane Benedetti, os candidatos inscritos na lista de reserva de 2017 foram convocados para compor as novas turmas de cursos como Informática, Língua Estrangeira, Auxiliar Administrativo, entre outros. “Quando as pessoas procuram a Escola do Legislativo, sempre atendemos de forma que elas saiam daqui satisfeitas e matriculadas nos cursos desejados”, comentou.

Como exemplo, Jane lembrou que, no ano passado, a instituição abriu 15 turmas de informática, entre básico, intermediário e avançado, sendo este o curso mais procurado pela população. A sala comporta 24 computadores, mas a demanda foi maior que o esperado e a instituição realizou o chamado para outra turma.

“Quando termina aquela turma, a gente já entra em contato, chama essas pessoas do cadastro de reserva para que elas venham se matricular e isso tem dado muito certo. Elas têm vindo fazer as matrículas, estudar no curso que elas desejam”, falou Jane Benedetti. Ressaltou que a Escola do Legislativo – Unidade Silvio Botelho, possui estrutura adequada, professores qualificados, e material didático atualizados para capacitar as pessoas para o mercado de trabalho e todos saem com certificados registrados.

A equipe técnica da Escola do Legislativo acompanha, diariamente, a frequência dos alunos inscritos. Quando alguém não comparece, a coordenação da instituição entra em contato com o faltoso. Caso se torne persistente a ausência do mesmo, há o contato para saber se o mesmo continuará os estudos naquele curso. “Nós acompanhamos as turmas feitas. Quando um aluno falta, a gente liga para saber o que aconteceu. Para haver a substituição, só mesmo depois de vários contatos”, ressaltou.

A Escola do Legislativo – Cursos Preparatórios, Unidade Silvio Botelho, está localizada na rua Solón Rodrigues Pessoa, nº 1.313. Para mais informações os interessados podem ligar para o 98402-3402, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 22h.

Yasmin Guedes