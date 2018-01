Escolegis ofereceu cursos para cerca de 10 mil alunos em oito meses

De abril a dezembro de 2017, cerca de 10 mil pessoas, entre cidadãos de Boa Vista, Iracema, Bonfim, Alto Alegre, Caracaraí e Rorainópolis, e servidores da Assembleia Legislativa de Roraima, participaram de cursos de capacitação e qualificação promovidos pela Escola do Legislativo, de forma gratuita.

A servidora pública Julyhenna Araújo atua em um gabinete na sede do Poder Legislativo e foi participou do curso de Técnicas de Atendimento ao Público, realizado em setembro do ano passado. Antes de iniciar no serviço público, não tinha noção sobre abordagem a diversos tipos de pessoas que procuram a instituição em busca de apoio e informação.

“Na verdade, a gente que trabalha em gabinete recebe muitas pessoas e temos que aprender a atender. Então temos que saber atender com calma, paciência e o curso nos ensinou a fazer isso”, Julyhenna. Segundo ela, desde a participação no curso, houve melhora na qualidade e prestação do serviço. “Até aquele que chega aqui mais alterado, temos que ter paciência e atender bem”, disse.

Para Julyhenna, cursos como esse são benéficos para o desenvolvimento do servidor dentro e fora do ambiente de trabalho. “Pretendo fazer outros cursos, uma oportunidade perfeita”, reforçou.

Ano passado, a Escola do Legislativo, por meio do ‘Programa de Capacitação’, ofereceu aos servidores da Assembleia mais de 20 cursos e certificou aproximadamente 403 colaboradores da instituição. Outro ganho foi a implantação do curso de pós-graduação em ‘Contratação Pública’ e ‘Política e Representação Parlamentar’, com 135 servidores frequentando as aulas.

Na Escola do Legislativo – Cursos Preparatórios, Unidade Silvio Botelho, cerca de dois mil alunos foram certificados em 31 turmas de cursos como: Informática básica, intermediária e avançada, além de específica para concurso público; Inglês básico; História e Geografia de Roraima para concurso público; espanhol básico; preparatório para Concurso Público; para Enem/Vestibular; Direito Constitucional; Matemática para iniciantes; Gramática para concurso; e Organização Pessoal e Produtividade.

“A Assembleia encerrou o ano de 2017 com muito sucesso e as Escolas do Legislativo atenderam a quase 10 mil alunos em atividades como inglês, espanhol, informática para crianças, jovens e adultos e os cursos preparatórios”, contou a diretora da instituição, Leila Perussolo. Os mais de dois mil certificados emitidos representam a preocupação da sociedade em busca de uma capacitação ou aperfeiçoamento profissional.

E para este ano, o trabalho não para. Em todas as unidades, as inscrições estão abertas para novas turmas. Leila contou que todos os passos são planejados para que a população tenha acesso a oportunidades de desenvolvimento através da educação. “A Assembleia, por meio desses cursos, está contribuindo para o processo de democratização educacional e contribui com todos os demais poderes para que tenhamos uma sociedade melhor”, explicou.

Uma novidade para 2018 será a implantação do curso preparatório para o Instituto Federal de Roraima (IFRRR), com aulas específicas de Português e Matemática.

Aulões colaboram no processo de organização de estudantes

A Escola do Legislativo, órgão da Assembleia Legislativa de Roraima, promoveu em 2017, cerca de 10 aulões específicos, em Boa Vista e Alto Alegre. O primeiro, realizado em agosto no plenário Noêmia Bastos Amazonas, reuniu mais de 500 pessoas. Além de contribuir com um quilo de alimento não perecível, os participantes acompanharam aulas de Gramática, Direito Constitucional e Direito Administrativo.

Depois foi a vez dos moradores do bairro Senador Hélio Campos, zona Oeste de Boa Vista, a receberem o 1º Aulão de Rua, com a interação de mais de 400 pessoas de diversas faixas etárias. No Núcleo da Assembleia Legislativa em Alto Alegre, foram sete aulões específicos para candidatos ao ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) e vestibular: duas aulas de matemática, raciocínio lógico, biologia, gramatica, redação e história.

“Voltaremos com os nossos aulões na Unidade Silvio Botelho e no interior. No dia 26 deste mês será em Alto Alegre e dia 30 em Rorainópolis; nos dias 2 e 6 de fevereiro será em Iracema e Caracaraí, respectivamente”, afirmou Leila. O tema a ser trabalhado será ‘Estratégias de Aprovação em Concursos Públicos’.

“Porque além da pessoa dedicar tempo, estudar, ela precisa administrar seu emocional, o seu horário com a leitura das questões. Nesse curso eles vão aprender desde a organização do material de estudo, a seu comportamento”, frisou Leila.

Yasmin Guedes